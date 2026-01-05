Il dramma di Kampl: addio al Lipsia per curare la famiglia. "Mio fratello è morto, papà sta male: torno a casa"

Tutto è cambiato lo scorso ottobre, con la morte improvvisa del fratello Seki a soli 51 anni. Un colpo durissimo, aggravato nelle settimane successive dalla malattia del padre. Di fronte a tanto dolore, Kampl non ha avuto dubbi: "L'improvvisa perdita di mio fratello mi ha fatto capire quanto sia prezioso il tempo e quanto sia importante trascorrerlo con le persone che ci sono più care", ha scritto in un toccante messaggio ai tifosi. "Dopo tutti questi anni, ho capito che è giunto il momento di tornare a casa, anche perché mio padre non sta bene di salute. È tempo che non tornerà più".