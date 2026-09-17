La Liga ancora su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro

Mediaset e Dazn hanno confermato anche per la stagione 2026/27 l'accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite della LaLiga Easports. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset si fa dunque sempre più solida.
L'intesa tra le due emittenti porterà in chiaro sulle reti del Biscione il meglio del calcio spagnolo e alcuni dei campioni più in voga del panorama mondiale: da Lamine Yamal e Kylian Mbappè passando per Julian Alvarez, Bellingham, Rodri, Mourinho e tanti altri. Il calendario completo e le date sono ancora in fase di definizione, ma le partite che verranno trasmesse saranno le seguenti:
- Domenica 20 settembre 2026, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Canale 20)
- Domenica 25 ottobre 2026 – Barcellona-Real Madrid
- Weekend 7-8 novembre 2026 - Atletico Madrid-Barcellona
- Weekend 6-7 febbraio 2027 - Barcellona-Atletico Madrid
- Weekend 3-4 aprile 2027 - Real Madrid-Atletico Madrid
- Weekend 8-9 maggio 2027 - Real Madrid-Barcellona