La Liga ancora su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro

L'intesa tra le due emittenti porterà in chiaro sulle reti del Biscione il meglio del calcio spagnolo e alcuni dei campioni più in voga del panorama mondiale: da Lamine Yamal e Kylian Mbappè passando per Julian Alvarez, Bellingham, Rodri, Mourinho e tanti altri. Il calendario completo e le date sono ancora in fase di definizione, ma le partite che verranno trasmesse saranno le seguenti: