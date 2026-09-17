CO-ESCLUSIVA

La Liga ancora su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro

Confermata la partnership strategica con Dazn che porta sulle reti del Biscione il meglio del calcio spagnolo in co-esclusiva

17 Set 2026 - 10:18
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Mediaset e Dazn hanno confermato anche per la stagione 2026/27 l'accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite della LaLiga Easports. La partnership strategica tra la piattaforma di live streaming sportivo punto di riferimento per il calcio italiano e spagnolo, e Mediaset si fa dunque sempre più solida.

L'intesa tra le due emittenti porterà in chiaro sulle reti del Biscione il meglio del calcio spagnolo e alcuni dei campioni più in voga del panorama mondiale: da Lamine Yamal e Kylian Mbappè passando per Julian Alvarez, Bellingham, Rodri, Mourinho e tanti altri. Il calendario completo e le date sono ancora in fase di definizione, ma le partite che verranno trasmesse saranno le seguenti: 

  • Domenica 20 settembre 2026, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Canale 20) 
  • Domenica 25 ottobre 2026 – Barcellona-Real Madrid
  • Weekend 7-8 novembre 2026 - Atletico Madrid-Barcellona
  • Weekend 6-7 febbraio 2027 - Barcellona-Atletico Madrid
  • Weekend 3-4 aprile 2027 - Real Madrid-Atletico Madrid
  • Weekend 8-9 maggio 2027 - Real Madrid-Barcellona
liga
clasico
barcellona
real madrid
atletico madrid
dazn
mediaset

Liga

Liti, polemiche e un attacco rivedibile: questo Real si può battere. Ma l'Inter deve temere l'effetto Bernabeu

Lamine Yamal e Kylian Mbappé

La Liga ancora su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro

00:25
CLIP PROMO LIGA ATLETICO MADRID-REAL MADRID 17/09 SRV

Atletico-Real da sogno! Domenica sul 20 alle 16.15 il derby di Madrid

Barça scatenato: ne fa 7 al Racing Santander con tripletta di Raphinha. Tutto facile anche per l'Atletico

Il Real vince nel recupero dopo essersi fatto rimontare due gol di vantaggio dall'Elche

Il Real è una sentenza al Bernabeu: quattro gol nel derby, Mou in vetta per una notte col Barça

Alvaro Morata

Morata: "Fabregas è un po' Conte, Mou e Guardiola. Non era giusto restare a Como"

Manita del Barça al Valencia: al Mestalla è Yamal-Fermin show

Liti, polemiche e un attacco rivedibile: questo Real si può battere. Ma l'Inter deve temere l'effetto Bernabeu

I più visti di Calcio Estero

La tifosa ‘chiama’ Gyokeres e Havertz lo salva in corner: "Dormi sul divano…"

Sommer, altro errore da incubo: e il Bruges subisce gol

Bolivia, portiere minacciato di morte per truccare una partita di Serie A

Impresa City nel derby: Maresca in dieci per 70', Haaland e Gigio stendono lo United

Follia dei tifosi arabi: cantano contro il defunto Jota per provocare Neves. Lui risponde: "Diogo vi guarda..."

Yamal è uno spettacolo, il Barça cala il poker e vola in testa a punteggio pieno

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:38
Dal mercato da 10 a una rosa "non adatta": Amorim ha già fatto dietrofront | Il confronto con Allegri, i numeri
10:35
Lula, appello ad Ancelotti: "Chiami più calciatori che giocano in Brasile"
Lamine Yamal e Kylian Mbappé
10:18
La Liga ancora su Mediaset: ecco i sei match trasmessi in chiaro
10:01
Roma-Inter, kryptonite nerazzurra per Gasp: e Lautaro fa meglio di Dybala e Malen
Goncçalo Ramos e Ruben Amorim
10:00
Il Milan e la maledizione dei primi tempi: nessun gol segnato