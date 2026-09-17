Roma-Inter, precedenti negativi per Gasp contro la sua ex squadra: le statistiche premiano i nerazzurri

Inter-Gian Piero Gasperini, non ci siamo mai amati. Che per l'allenatore di Grugliasco i 17 giorni alla Pinetina siano stati una parentesi nera nella sua florida carriera è cosa nota. Ma anche quando Gasp incrocia il Biscione, ad arrendersi è sempre, o quasi, il tecnico giallorosso. Il trend negativo che va avanti da 17 confronti. Lo score è di 12 affermazioni interiste e cinque pareggi. Ma il bilancio non può sorridere se, nelle ultime dieci sfide, non è arrivato nemmeno un pari.