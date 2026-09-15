Liga, il Real vince nel recupero dopo essersi fatto rimontare due gol di vantaggio dall'Elche

LA PARTITA

Il Real Madrid fa visita all’Elche e al 25’ si porta sull’1-0, grazie a un calcio di punizione spettacolare di Arda Guler. Il turco indossa i panni di Ronnie O'Sullivan e imbuca il pallone in rete con un vero colpo da biliardo: il suo mancino spedisce infatti la palla prima sul palo e poi sulla mano di Dituro, facendola quindi finire nel sacco. La Liga assegna l’autogol al portiere argentino, ma resta la bellezza del gesto tecnico del classe 2005 di Ankara. Al 33’ arriva poi anche il raddoppio madridista, con Mbappé che appoggia in porta l’assist di Diomande: il francese sale così a quota 7 gol in questo avvio di campionato. Sempre l’ex Psg si vede poi annullare la doppietta personale al 41’, poiché pescato in fuorigioco sul filtrante di Valverde. A provare a riaprire la partita è allora Osorio al 71’: l’ex Defensa y Justicia sovrasta Cucurella nello stacco aereo e incorna il 2-1. Il Real accusa il colpo, si abbassa troppo e incassa incredibilmente il 2-2: Fer Niño incrocia perfettamente sul secondo palo e buca Courtois, favorito anche da una lieve sporcatura di Valverde. Per provare a riprendere il match, Mourinho si gioca allora anche le carte Espí ed Endrick nel finale, pescando il jolly che gli consente di vincere la partita: il Madrid si lancia in contropiede e Mbappé serve in area un pallone che Espí deve solo spingere in rete al 91’. I Blancos tirano così un sospiro di sollievo e salgono a quota 15 punti, provando a mettere pressione al Barcellona.



Nelle altre due partite di giornata, il Rayo Vallecano batte invece 2-1 l’Espanyol (in gol Garcia e Pedrosa per i Franjirrojos, Fernandez Jaen per i Periquitos), mentre il Valencia supera 1-0 l’Alaves (decide Rioja, dopo la rete annullata per fuorigioco dal Var a Danjuma).