Liga: Raphinha e Cancelo show, è settebello Barça. Flick fa sei su sei

BARCELLONA-RACING SANTANDER 7-2

Sette gol per sigillare la sesta vittoria in altrettante gare. Il Barcellona si riprende così la vetta in solitaria della Liga, sconfiggendo 7-2 il Racing Santander. Sotto un copioso diluvio, i blaugrana la sbloccano dopo sette minuti con l'eurogol di Cancelo e non si voltano indietro, sfiorando subito il bis con Adeyemi e Olmo. Il raddoppio arriva al 24', quando Pedro Felipe stende Raphinha e il brasiliano trasforma dal dischetto, poi gli ospiti rientrano a sorpresa in gara. Merito di Maguette, autore di un coast-to-coast di quaranta metri che si chiude col tocco vincente a spiazzare Joan Garcia (30'). La risposta del Barça è immediata, con un altro golazo di Cancelo (35') e il poker di Raphinha (42'). Ci sarebbe tempo anche per la cinquina, ma Yamal si fa ipnotizzare da Agirrezabala: rigore parato ed è 4-1 al riposo. Nella ripresa non rientra Joan Garcia e c'è Szczesny, che sostituisce il portiere infortunato. Il Barça sfiora subito la manita con Adeyemi, mentre Yamal si conferma sfortunato: doppio palo e gol annullato. Szczesny combina la frittata al 64', con un errore sotto pressione molto simile a quello di Josep Martinez contro il Real Madrid: ne approfitta Zabiri, che segna a porta vuota. Il Barça comunque è in pieno controllo e lo dimostra subito, col terzo rigore di giornata e il 5-2 di Raphinha dopo soli due minuti: nove gol in sei giornate nella Liga per il brasiliano, 11 in 7 gare stagionali. Non è ancora finita, visto che al 78' Gabriel Jesus chiude il set sull'assist di Yamal e si sblocca nella Liga, e nel finale si sblocca Yamal: è suo il settimo gol all'89', l'assist è dello scatenato Adeyemi. Il Barça vince dunque 7-2 sul Racing Santander (7), sale a 18 punti e torna a +3 sul Real Madrid con un attacco implacabile: 28 gol in sei giornate della Liga.



ATLETICO MADRID-OSASUNA 4-0

Jonathan David continua a farsi rimpiangere a distanza dalla Juventus, incidendo con la maglia dell'Atletico Madrid nel roboante 4-0 sull'Osasuna. Simeone schiera il canadese come riferimento offensivo, con Lookman seconda punta, Baena e Lee Kang-in sugli esterni. Un poker offensivo di livello assoluto, che indirizza subito la partita: è proprio David a sbloccarla al 24', secondo gol in due gare. La resistenza ospite si spezza definitivamente nella ripresa, con l'ex Juventus e Lille ancora protagonista con un assist. Lee Kang-in sigla il raddoppio al 54', ma è Le Normand a chiudere i giochi con l'uno-due in pochissimi minuti e il tris dell'Atletico (63'). Nel finale, dopo i cambi, Alex Baena cala il definitivo poker. L'Atletico sconfigge dunque 4-0 l'Osasuna e resta terzo, appaiato al Siviglia, con 13 punti. Ospiti fermi, invece, a quota 7.



LE ALTRE PARTITE

Prosegue infatti la marcia degli andalusi, rivelazione in queste prime sei giornate della Liga. Il Siviglia resta in terza posizione sconfiggendo 1-0 il Deportivo La Coruña neopromosso, che si ferma a quota 7 punti. Il match si risolve nella ripresa, con la rete di Sierra (52') e un'espulsione che blocca i tentativi di rimonta del Depor. Angeliño viene allontanato dal match al 59' e il Siviglia può controllare, restando agganciato all'Atletico Madrid a quota 13 punti. Rinviata invece Levante-Athletic Bilbao, per l'allerta meteo arancione nella zona di Valencia e i forti nubifragi nella zona già colpita dalla Dana due anni fa.