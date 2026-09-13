Liga: il Barça cala il poker, Flick torna a +3

Il Real Madrid chiama e il Barcellona risponde, seppur con qualche brivido e due gravi errori difensivi. I blaugrana calano il poker sul Levante, sconfitto 4-2, e tornano a +3: solo nel 2011/12 (22 gol), inoltre, avevano segnato più degli attuali 21 gol nelle prime cinque giornate. Sin dal via è monologo blaugrana al Ciutat de Valencia, e il gol è una naturale conseguenza: Fermin e Raphinha combinano, Espart si inserisce e si sblocca nella Liga e col Barça. Sono bastate 12 presenze al giovane terzino, quattro minuti ai culé e la gara procede liscia come l'olio per Flick. L'unico brivido lo crea l'ex laziale Ratkov, sfiorando il pari, ma al 18' è 2-0: Raphinha serve Yamal, inserimento dalle retrovie e raddoppio. Il prosieguo del match è in totale controllo per il Barcellona, che non viene scosso né dall'intervallo, né dal breve ritardo nella ripresa del gioco per un malore a un tifoso. Pronti-via ed è rigore, guadagnato e trasformato da Yamal: sei gol in cinque gare, è capocannoniere con Raphinha e il duo Mbappé-Camello. I blaugrana alzano il piede dall'acceleratore, fanno turnover e staccano la spina, e il Levante ne approfitta al 78': dormita difensiva: Ivan Romero va in gol e risveglia i padroni di casa. Ha dunque inizio un'altra partita, col Barça impaurito e la spinta dei tifosi rossoblù: Brugue li fa sognare col 3-2 (88'), leggera la marcatura di Bernal e Cubarsi. Inizia a farsi strada la paura nel Barça, ma Adeyemi rasserena tutti nel recupero: gran giocata, golazo e poker al 92'. Il Levante (5) esce tra gli applausi, ma vince il Barça: 15 punti su 15, cinque vittorie su cinque ed è +3 su Mourinho e sul Real.