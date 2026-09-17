Il Milan e la maledizione dei primi tempi: nessun gol segnato

In Serie A contro il Torino Cisse e Rabiot avevano segnato tra il 64' e il 66', contro il Venezia al 69' (Ramos) e 89' (autogol di Halhal). Ancora Cisse contro la Juventus al 68' e poi la doppietta di Moreira contro la Lazio al 65' e 67'. Ieri, appunto, nessun gol contro il Benfica.