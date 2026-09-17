Il Milan e la maledizione dei primi tempi: nessun gol segnato

17 Set 2026 - 10:00
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Goncçalo Ramos e Ruben Amorim © italyphotopress

Goncçalo Ramos e Ruben Amorim © italyphotopress

La quinta partita stagionale del Milan, lo 0-2 contro il Benfica in Europa League, ha confermato un trend preoccupante per i rossoneri e sul quale deve riflettere anche Ruben Amorim: nessun gol segnato dalla squadra nei primi tempi.

In Serie A contro il Torino Cisse e Rabiot avevano segnato tra il 64' e il 66', contro il Venezia al 69' (Ramos) e 89' (autogol di Halhal). Ancora Cisse contro la Juventus al 68' e poi la doppietta di Moreira contro la Lazio al 65' e 67'. Ieri, appunto, nessun gol contro il Benfica.

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