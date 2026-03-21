Il derby di Madrid domani dalle 20,45 su Canale 20. Arbeloa e Simeone: "Partita fondamentale"

LA CONFERENZA DI ARBELOA

"Affronteremo il derby con grande voglia ed entusiasmo. Sappiamo che è una partita molto importante per noi per ciò che significano questi tre punti, per la tifoseria e per l'attesa che si è creata. È una di quelle partite che danno più emozioni da vivere come giocatore, allenatore e tifoso. Abbiamo voglia di vedere un Bernabéu trascinante perché giochiamo contro una grandissima squadra e approcciamo la sfida con la massima carica. L'infortunio di Courtois? Ogni volta che un giocatore scende in campo corre un rischio. Sono pochissimi i calciatori che giocano senza fastidi o dolore. Quando è arrivato l'intervallo voleva continuare, ma ho deciso di fermarlo anche per la massima fiducia che ho in Lunin. È una grande opportunità anche per lui. Si è infortunato il miglior portiere della storia, ma abbiamo un altro 'porterazo' che dimostrerà quanto vale. Non abbiamo fissato scadenze per il recupero di Thibaut. Per quanto riguarda Mbappé vi avevo detto che il giorno in cui sarebbe tornato era perché sarebbe stato al 100%. A Manchester lo ha dimostrato. Massima fiducia, garanzie ed entusiasmo per il ritorno di un giocatore così determinante come lui. Domani giocherà sicuramente e non vedo alcun inconveniente nel fatto che vada in nazionale. Avere Bellingham di nuovo con noi è un'ottima notizia, così come lo è il rendimento di Thiago. Non è un problema dover scegliere tra grandi giocatori; inoltre, possono giocare insieme. Il rinnovo di Rüdiger? Non mi piace intromettermi in questi temi, è una questione tra club e giocatore. Per quanto mi riguarda, farei una statua a Rüdiger per metterla in giardino. Dal primo giorno è a totale disposizione dello staff tecnico. Mi disse che a marzo sarebbe stato pronto per l'inizio del periodo duro. Il trattamento a Londra ha funzionato ed è l'esempio in cui i giovani dovrebbero rispecchiarsi. Siamo fortunati ad avere Don Antonio Rüdiger. Mbappé e Bellingham convocati in Nazionale? Mbappé domani giocherà, di sicuro. Non vedo problemi nel fatto che vada con la Francia. Se li chiamano è perché sono fortissimi. Con Bellingham è lo stesso: è disponibile e domani ci sarà. Ho voglia di vederlo in campo. È normale che giochi con la sua nazionale, è intelligente e sa quello che fa. L'Atletico? Io mi occupo della mia squadra. È una fortuna affrontare Simeone, perché è un allenatore che ti porta al limite, che esige molto e ti costringe a studiare i minimi dettagli. È un privilegio confrontarsi con i migliori tecnici al mondo. Carvajal? Devo pensare al bene del Real Madrid ed è quello che faccio quando lo schiero. La sua figura è importantissima, al di là di ciò che accade in campo. Aiuta moltissimo i compagni. È ciò di cui abbiamo bisogno: un leader. Perché o si è leader ovunque, o non lo si è affatto. I giovani della Cantera? In questo club giocano i migliori al mondo e non è facile prendere certe decisioni. Ma se giocano, è per merito loro. Io scommetto sui giocatori e ho fiducia in loro. È stato dimostrato che quando hanno giocato Thiago, Palacios, Diego Aguado o l'altro giorno Manuel Ángel, hanno fatto molto bene".