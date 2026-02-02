Lookman lascia l'Atalanta: ufficiale il passaggio all'Atletico Madrid

Alla fine c'è l'Atletico Madrid nel futuro di Ademola Lookman. Il giocatore ha accettato la corte di Simeone che, non è un dettaglio, ha messo sul piatto per lui la bellezza di 6 milioni a stagione bonus compresi. L'Atalanta, dal canto suo, voleva 40 milioni per il nigeriano e 40 ne avrà anche se 5 dovrà "guadagnarseli" e, al solito, sono archiviati alla voce bonus. Il club bergamasco ha ufficializzato la cessione tramite i propri canali social: "Ademola Lookman ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il tuo futuro!". Il Fenerbahçe, che aveva raggiunto un accordo con il giocatore, se ne dovrà fare una ragione e d'altronde la questione delle garanzie finanziarie mancanti non sono proprio una novità per il club turco.