Lo spogliatoio del Real Madrid stanco di Yamal per l'ennesima provocazione

Le parole del giovane attaccante del Barcellona hanno trovato eco a Valdebebas, scrive Marca, ma la reazione generale è stata di profonda stanchezza e spossatezza. La percezione dominante è che le accuse di Yamal siano state accolte con fastidio, etichettando il suo comportamento fuori dal campo come quello di un "cattivo compagno di squadra", una condotta che ha stufato l'ambiente blanco.