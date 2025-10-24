Lo spogliatoio del Real Madrid stanco di Yamal per l'ennesima provocazione

Hansi Flick espulso: niente Clasico, non sarà in panchina in Barcellona-Real Madrid
Lo spogliatoio del Real Madrid stanco delle provocazioni di Lamine Yamal. La risposta dei Blancos: usare l'accusa come "carburante" per il Clasico.
A poche ore dal cruciale Clasico contro il Barcellona al Bernabéu, domenica alle 16.15 su Italia 1, lo spogliatoio del Real Madrid è pervaso da un misto di disagio e determinazione. Al centro della tensione non ci sono solo i punti in palio per la vetta della Liga, ma le recenti dichiarazioni del talento blaugrana, Lamine Yamal, che ha accusato il Real Madrid di "rubare e lamentarsi".
Le parole del giovane attaccante del Barcellona hanno trovato eco a Valdebebas, scrive Marca, ma la reazione generale è stata di profonda stanchezza e spossatezza. La percezione dominante è che le accuse di Yamal siano state accolte con fastidio, etichettando il suo comportamento fuori dal campo come quello di un "cattivo compagno di squadra", una condotta che ha stufato l'ambiente blanco.
Le dichiarazioni, giudicate incomprensibili dallo spogliatoio madrileno, sono state messe in netto contrasto con il contesto del caso Negreira (i pagamenti del Barcellona al vicepresidente del CTA). I giocatori del Real Madrid non si sono detti sorpresi da questo atteggiamento, credendo che Yamal non rispetti i "codici fondamentali tra i professionisti", indipendentemente dalla giovane età.
Nonostante il fastidio causato da un comportamento ormai ripetitivo da parte di Lamal, l'episodio ha avuto un effetto inatteso: ha fornito un’ulteriore spinta emotiva per la partita di domenica. Le quattro sconfitte contro il Barcellona della scorsa stagione non sono state dimenticate a Valdebebas. Le parole di Yamal, sebbene discutibili, sono state rapidamente convertite in un fattore motivazionale: il Real Madrid ha deciso di utilizzare l'accusa come "carburante" per la sfida.
L'allenamento di venerdì è stato caratterizzato da intense discussioni sull'accaduto, ma la concentrazione finale è rivolta al campo. La squadra è decisa a vincere lo scontro diretto che mette in gioco il primo posto nella Liga spagnola, e a rispondere alla provocazione della stella rivale con una performance convincente sul terreno di gioco.
