Clasico ad alta tensione tra Real e Barça: Carvajal e Vinicius zittiscono Yamal, in campo la Policia Nacional

Parole, provocazione e risse sfiorate nel finale. Real Madrid e Barcellona hanno dato vita a un match ad alta tensionedi Max Cristina
© Getty Images
Il Real Madrid ha festeggiato la vittoria nel primo Clasico stagionale contro il Barcellona, vincendo 2-1 ed interrompendo la striscia di quattro sconfitte consecutive, ma al fischio finale la tensione degli ultimi giorni è esplosa. Pochi istanti dopo il termine delle ostilità in campo è iniziata quella fuori con Vinicius Jr e Dani Carvajal protagonisti. Prima il talento brasiliano del Real ha provocato la panchina catalana, poi l'esperto difensore non ha tardato a zittire il fuoriclasse del Barça Lamine Yamal che nei giorni precedenti al match era finito al centro delle polemiche per dichiarazioni non proprio concilianti.
Protagonista in Kings League, infatti, Yamal si era lasciato andare a parole evitabili: "Il Real Madrid sono come i Porcinos (formazione di Kings League spagnola ndr), rubano e si lamentano". Per questo, e non solo, il numero 10 del Barça è stato fischiato per tutto il match dai tifosi di casa al Bernabeu e al termine del match è diventato il mirino principale dei giocatori del Real.
Nel finale di gara, con il Barcellona intento a dare il tutto per tutto per raggiungere almeno il pareggio, è arrivata l'espulsione di Pedri in pieno recupero che ha acceso un parapiglia tra le panchine, con la Policia Nacional intervenuta a dividere i rivali.