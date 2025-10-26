Clasico ad alta tensione tra Real e Barça: Carvajal e Vinicius zittiscono Yamal, in campo la Policia Nacional

Il Real Madrid ha festeggiato la vittoria nel primo Clasico stagionale contro il Barcellona, vincendo 2-1 ed interrompendo la striscia di quattro sconfitte consecutive, ma al fischio finale la tensione degli ultimi giorni è esplosa. Pochi istanti dopo il termine delle ostilità in campo è iniziata quella fuori con Vinicius Jr e Dani Carvajal protagonisti. Prima il talento brasiliano del Real ha provocato la panchina catalana, poi l'esperto difensore non ha tardato a zittire il fuoriclasse del Barça Lamine Yamal che nei giorni precedenti al match era finito al centro delle polemiche per dichiarazioni non proprio concilianti.