Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Gonfiabili e piscine, gli allenamenti senza neve verso i Giochi 2026

13 Dic 2025 - 16:37

Metodi di allenamento quantomeno bizzarri in un clima non propriamente invernale: mentre gli sciatori hanno trascorso gran parte dell'estate volando in giro per il mondo per inseguire la neve, spesso le squadre di snowboard e di sci di fondo hanno svolto gran parte dei loro allenamenti in vista della coppa del mondo, e soprattutto dei Giochi di Milano-Cortina, in modo creativo e con un clima non propriamente invernale. 

Di questi allenamenti decisamente alternativi, racconta 'The Atlethic' riguardo alle atlete e agli atleti degli Stati Uniti. A Park City, nello Utah, la squadra di snowboard a stelle e strisce ha dovuto fare i conti con la mancanza di neve. Qui Jaelin Kauf, olimpionica nel freestyle si è allenata lanciandosi dai trampolini d'acqua con scarponi e sci vecchi pronta alle evoluzioni nella vasca sottostante. "I water ramp sono essenziali per imitare le evoluzioni in aria, ma c'è molto di più - ha spiegato -. Gli esercizi in acqua replicano le evoluzioni, permettono di provare fino a 25 salti al giorno senza la durezza della neve. 

Halfpipe e freestyle seguono logiche simili. Svea Irving, 23 anni, ha testato lo switch cork 7 su una sorta di castello gonfiabile in Giappone a 32 gradi di temperatura indossando sci e scarponi della scorsa stagione. "Sembra di essere in mezzo alla giungla. Devi imparare a cadere in modo diverso, altrimenti ti fai male - dice -. Penso che sarà rivoluzionario per noi perché non abbiamo mai avuto un modo di allenarci così simile a un vero halfpipe" ha detto. 

I fondisti hanno si sono affidati ai rollerski, brevi sci con ruote alle estremità, una forma di allenamento necessaria quando manca un elemento cruciale, la neve. Jessie Diggins, tre volte medaglia olimpica, si è allenata sotto i ponti coperti del Vermont, bastoncini in mano, pantaloncini e maglietta aderenti. Il rollerski è progettato per simulare i movimenti dello sci e far credere ai muscoli che sotto ci sia delle neve vera. Si va fino a 80 km/h. "Un po' spaventoso, ma incredibile. È uno sport completo: forza, resistenza, agilità, equilibrio - ha commentato Diggins -. Normalmente non andiamo così veloci, ma è un modo fantastico per allenarci. È la cosa più vicina alla neve che possiamo ottenere in estate. Ed è davvero dura. Richiede potenza, resistenza, velocità, agilità, equilibrio". Secondo l'olimpionica 2022 Julia Kern, lo sci a rotelle "la cosa più vicina a questo sport che si possa fare". 

Ultimi video

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

I più visti di Altri Sport

DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:13
Nuoto: Polieri si laurea campionessa italiana nell'ultima gara in carriera
16:37
Gonfiabili e piscine, gli allenamenti senza neve verso i Giochi 2026
16:15
Tennis, Alcaraz sfida Sinner: "Voglio vincere gli Australian Open"
15:25
Basket, Petrucci: "Dal 2027 parte l'avventura della Nba in Europa"
15:00
Taekwondo: Touiar e Iurlaro campioni d'Europa Under 21