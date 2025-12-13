Gonfiabili e piscine, gli allenamenti senza neve verso i Giochi 2026

I fondisti hanno si sono affidati ai rollerski, brevi sci con ruote alle estremità, una forma di allenamento necessaria quando manca un elemento cruciale, la neve. Jessie Diggins, tre volte medaglia olimpica, si è allenata sotto i ponti coperti del Vermont, bastoncini in mano, pantaloncini e maglietta aderenti. Il rollerski è progettato per simulare i movimenti dello sci e far credere ai muscoli che sotto ci sia delle neve vera. Si va fino a 80 km/h. "Un po' spaventoso, ma incredibile. È uno sport completo: forza, resistenza, agilità, equilibrio - ha commentato Diggins -. Normalmente non andiamo così veloci, ma è un modo fantastico per allenarci. È la cosa più vicina alla neve che possiamo ottenere in estate. Ed è davvero dura. Richiede potenza, resistenza, velocità, agilità, equilibrio". Secondo l'olimpionica 2022 Julia Kern, lo sci a rotelle "la cosa più vicina a questo sport che si possa fare".