Bastoni, il Barcellona ha pronto il piano B: l'Inter non molla e aspetta l'offerta giusta

Alessandro Bastoni è e resta l'obiettivo numero uno del Barcellona per rafforzare il reparto arretrato. In Spagna, dicono, manca soltanto il via libera di Flick. Il tecnico blaugrana aspetta la fine della Liga e la conquista del titolo per incontrare il ds blaugrana Deco e cominciare a pianificare la squadra per la prossima stagione, per far partire l'assalto al difensore dell'Inter. Ma, sempre dalla Spagna, arrivano novità: secondo quanto riportato dal quotidiano 'Sport', il Barcellona avrebbe pronta l'alternativa a Bastoni, per cui l'Inter vuole almeno 70 milioni di euro cash e non ha intenzione di inserire contropartite tecniche nell'eventuale operazione.



Il piano B si chiama Cristian Romero, difensore centrale del Tottenham ex Atalanta, di un anno più vecchio di Bastoni (è classe 1998) e con una valutazione sicuramente inferiore al giocatore nerazzurro. Sempre 'Sport' riferisce di un Bastoni e di un'Inter "inquieti" di fronte al nuovo scenario. La situazione è questa: il difensore è tentato dall'idea di lasciare il club nerazzurro e l'Italia per iniziare una nuova avventura ma se non riuscirà ad andare al Barcellona resterà all'Inter fino a fine contratto, in scadenza a giugno 2028 (la Premier League e il Liverpool non sono nei suoi piani). Dal canto suo la dirigenza nerazzurra è disposta a lasciar partire il giocatore ma soltanto a determinate condizioni, non è disposta cioè a svenderlo. "Bastoni ha un contratto con l’Inter e oggi non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall’Inter - le parole di qualche settimana fa del ds nerazzurro Piero Ausilio - Barcellona? Non so cosa dicano in Spagna ma noi siamo contenti di cosa ha dato Bastoni all’Inter e siamo sicuri che darà ancora tanto. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli". L'Inter dunque aspetta eventuali mosse ed eventualmente a ricevere l'offerta giusta.