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Inter, pronta la festa in un San Siro esaurito e per le vie di Milano: per la Coppa c'è da aspettare

Manca un punto ai nerazzurri contro il Parma: la consegna del trofeo il 17 contro il Verona

03 Mag 2026 - 09:19
© Getty Images

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Un piccolo passo, un punto contro il Parma: quello che manca all'Inter per festeggiare nuovamente lo scudetto a San Siro dopo 37 anni da quell'Inter-Napoli del 28 maggio 1989, quando Matthaeus su punizione segnò il gol vittoria e regalò ai tifosi il titolo numero 13. Se arriverà, stasera la festa sarà quella spontanea dei tifosi nerazzurri, prima al triplice fischio finale sugli spalti di un San Siro esaurito - il totale spettatori supererà quota 75.000 per un incasso intorno ai 5 milioni, compresa la quota abbonati - e poi per le vie di Milano fino a notte fonda. Cui potrebbe unirsi qualche giocatore nerazzurro, come successo la serata del 22 aprile 2024 dopo la vittoria nel derby contro il Milan e il conseguente scudetto della seconda stella. Ma per la premiazione ufficiale bisognerà aspettare: la consegna delle medaglie e della Coppa scudetto alla squadra da parte della Lega Serie A è prevista il 17 maggio in occasione della prossima gara casalinga contro il Verona, probabilmente alle ore 15 (mercoledì 13 l'Inter è impegnata nella finale di Coppa Italia contro la Lazio). A seguire capitan Lautaro e compagni mostreranno il trofeo ai tifosi dal pullman scoperto che farà il giro della città prima di arrivare in Piazza Duomo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, prevista sulle tribune di San Siro una scenografia celebrativa.

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