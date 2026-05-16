Liverpool in crisi, duro post di Salah che attacca Slot: "Abbiamo perso la nostra identità"

"Il nostro crollo in un'altra sconfitta quest'anno è stato molto doloroso e non è ciò che i nostri tifosi meritano - ha proseguito Salah -. Voglio vedere il Liverpool tornare a essere la squadra d'attacco 'heavy metal' che gli avversari temono e tornare a essere una squadra che vince trofei. È il calcio che so giocare e è l'identità che deve essere recuperata e mantenuta per sempre. Non può essere negoziabile e chiunque si unisca a questo club dovrebbe adattarsi a essa. Vincere qualche partita qua e là non è ciò che il Liverpool dovrebbe essere".