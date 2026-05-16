Liverpool in crisi, duro post di Salah che attacca Slot: "Abbiamo perso la nostra identità"

16 Mag 2026 - 17:53
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Prossimo ai saluti con il Liverpool, Mohamed Salah ha una intenzione chiara: lasciare il Liverpool in Champions. Dopo il ko di venerdì sera con l'Aston Villa la situazione si è complicata e l'egiziano ha scritto un duro post sui social. Nel mirino soprattutto Slot con il quale l'ex Roma ha un cattivo rapporto. "Ho assistito a questo club passare dai dubbiosi ai credenti, e dai credenti ai campioni - si legge -. Ci è voluto duro lavoro e ho sempre fatto tutto ciò che potevo per aiutare il club a arrivarci. Nulla mi rende più orgoglioso di questo".

"Il nostro crollo in un'altra sconfitta quest'anno è stato molto doloroso e non è ciò che i nostri tifosi meritano - ha proseguito Salah -. Voglio vedere il Liverpool tornare a essere la squadra d'attacco 'heavy metal' che gli avversari temono e tornare a essere una squadra che vince trofei. È il calcio che so giocare e è l'identità che deve essere recuperata e mantenuta per sempre. Non può essere negoziabile e chiunque si unisca a questo club dovrebbe adattarsi a essa. Vincere qualche partita qua e là non è ciò che il Liverpool dovrebbe essere".

"Tutte le squadre vincono partite. Il Liverpool sarà sempre un club che significa molto per me e per la mia famiglia. Voglio vederlo avere successo a lungo dopo che me ne sarò andato. Come ho sempre detto, qualificarsi per la Champions League della prossima stagione è il minimo indispensabile e farò tutto ciò che posso per far sì che accada" ha concluso Salah. 

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