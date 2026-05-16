Sarri, quanti assenti con la Roma: dopo Zaccagni si ferma anche Motta, spazio al terzo portiere

È emergenza vera in casa Lazio in vista del derby con la Roma in programma domenica alle 12. Oltre a Zaccagni e Romagnoli, in questi minuti Maurizio Sarri deve fare i conti anche con l'infortunio capitato al secondo portiere, ossia Edoardo Motta. L'ex Reggiana, grande protagonista nella semifinale di Coppa Italia al cospetto dell'Atalanta, ha accusato un problema muscolare. A difendere la porta della Lazio con i giallorossi sarà quindi Alessio Furlanetto, 24enne cresciuto nelle giovanili del club capitolino. Ricordiamo che il numero uno, Provedel, si è operato lo scorso marzo per un problema alla spalla.