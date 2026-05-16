Como: "Nico Paz assente col Parma, abbiamo fame di Champions"

16 Mag 2026 - 16:41
videovideo

La Champions è un sogno ma di quelli che sembrano a portata di mano. Cesc Fabregas e il suo Como vedono la grande Europa e domani contro il Parma sarà la partita della vita. "Ovvio che c'è fame, siamo davanti a un'opportunità incredibile. Se domani non vinciamo - dice Fabregas - non ci saranno più possibilità. Spero che tutti, i tifosi anche, siano carichi, e mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo domani. Vorrei vedere anche già lo stadio quasi tutto pieno già nel riscaldamento per godersi la partita. Noi non abbiamo niente da perdere, siamo davanti a una bellissima occasione e opportunità. Spero che i ragazzi giochino liberamente, che si esprimano come hanno fatto tutta la stagione. È la prima volta per tanti ragazzi che vivono questa situazione".

Una stagione straordinaria comunque e Fabregas dice la sua: "Per me era molto importante lavorare bene. Anche portare avanti questi ragazzi giovani e affamati. Non è solo il vincere, ma valorizzare i giocatori, creare uno stile di gioco e creare una cultura. È molto più complesso, bisogna fare il 'tic' in tanti box. Grazie alla disponibilità di tutti i ragazzi ci siamo riusciti, sono cresciuti tantissimo. Quando si riesce tutti insieme c'è soddisfazione, ma noi vogliamo sempre di più". Un grande tributo al suo vice, Dani Guindos: "Senza di lui non andavamo in Serie A. Ero un po' perso, l'ho chiamato una sera e lui stava giocando a golf a Marbella, gli ho detto di venire a fare quest'avventura al Como con me. Un ragazzo molto preparato, umile, lavora come nessuno".

Infine il punto infortuni: "Valle si è fatto male al flessore, stagione finita. Addai non c'è, Nico Paz non ci sarà, si è fatto male al ginocchio, ha preso un colpo. Fosse stata lunedì sera la partita magari ce l'avrebbe fatta. Vediamo se per la prossima ce la fa. Tutti gli altri sono a disposizione".

Ultimi video

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

02:09
DICH PALLADINO PRE BOLOGNA DICH

Palladino: "A fine stagione ci sederemo e faremo le opportune valutazioni"

01:03
DICH ITALIANO PRE ATALANTA DICH

Italiano: "Se non per la classifica per l'orgoglio"

01:14
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso avvisa la squadra: "C'è la responsabilità di fare ancora partite serie"

01:32
DICH GASPERINI PRE DERBY DICH

Gasperini: "Bello giocare in contemporanea, meno alle ore 12"

00:20
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

00:59
DICH CUESTA PRE COMO 16/5 DICH

Cuesta: "Como fortissimo, ma il Parma andrà lì per vincere"

01:20
DICH GIAMPAOLO PRE UDINESE DICH

Giampaolo: "Dobbiamo solo vincere, non abbiamo margini di errore"

02:49
DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

02:45
Toro, lo scudetto '76

Toro, lo scudetto '76

01:42
Amarcord Napoli a Pisa

Pisa-Napoli: amarcord dei tempi di Diego

02:01
Inter, festa e saluti

Inter, festa e saluti

01:17
Polveriera Lazio-Sarri

Polveriera Lazio-Sarri

01:25
Gasp, profumo d'Europa

Gasp, profumo d'Europa

01:37
Una scossa per la rimonta

Milan, una scossa per rialzarsi

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

I più visti di Calcio

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:18
Champions e retrocessione, possono bastare 90’: tutti i possibili verdetti della 37esima
17:56
Niente Juventus per Kean: la scelta e i convocati della Fiorentina
17:53
Liverpool in crisi, duro post di Salah che attacca Slot: "Abbiamo perso la nostra identità"
17:31
Titolo al Bayern, Dortmund in Champions e poi? Tutti i verdetti della Bundesliga
Cesc Fabregas
16:41
Como: "Nico Paz assente col Parma, abbiamo fame di Champions"