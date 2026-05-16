Como: "Nico Paz assente col Parma, abbiamo fame di Champions"

La Champions è un sogno ma di quelli che sembrano a portata di mano. Cesc Fabregas e il suo Como vedono la grande Europa e domani contro il Parma sarà la partita della vita. "Ovvio che c'è fame, siamo davanti a un'opportunità incredibile. Se domani non vinciamo - dice Fabregas - non ci saranno più possibilità. Spero che tutti, i tifosi anche, siano carichi, e mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo domani. Vorrei vedere anche già lo stadio quasi tutto pieno già nel riscaldamento per godersi la partita. Noi non abbiamo niente da perdere, siamo davanti a una bellissima occasione e opportunità. Spero che i ragazzi giochino liberamente, che si esprimano come hanno fatto tutta la stagione. È la prima volta per tanti ragazzi che vivono questa situazione".