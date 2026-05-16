Titolo al Bayern, Dortmund in Champions e poi? Tutti i verdetti della Bundesliga

Con i 5 segnati oggi al Colonia, il Bayern Monaco chiude la sua stagione in Bundesliga con 122 gol segnati (Kane ne ha fatti 36) e una differenza reti di +86, numeri che spiegano bene il dominio in campionato della squadra di Kompany. Il titolo era già matematico da settimane, ma prima degli ultimi 90’ della stagione c’erano molti verdetti ancora in bilico sia per quanto riguarda l’Europa sia per la retrocessione e allora vediamoli tutti nel dettaglio.