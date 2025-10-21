Clamoroso in Spagna: annullata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste

"Secondo la Liga - prosegue la nota - il progetto rispettava pienamente le normative federative e non comprometteva l’integrità della competizione, come confermato dagli organi competenti. Tuttavia, l’opposizione è arrivata per ragioni estranee al regolamento sportivo. "In un contesto di crescente competizione internazionale, con realtà come la Premier League e la Champions League in continua espansione, la Liga sottolinea come iniziative di questo tipo siano fondamentali per garantire la sostenibilità economica e lo sviluppo del calcio spagnolo. La rinuncia al match di Miami limita la capacità dei club di generare nuovi ricavi, investire e competere a livello globale. La Liga ha infine ringraziato i club per la loro disponibilità e il sostegno al progetto, ribadendo il proprio impegno nel promuovere una visione moderna e aperta del calcio, capace di raggiungere ogni angolo del mondo e di valorizzare l’intero ecosistema calcistico nazionale".



GIOCATORI IMMOBILI PER 15"

La decisione di far giocare Villarreal-Barcellona a Miami ha sollevato proteste senza precedenti nel campionato spagnolo: i giocatori hanno deciso di restare immobili per i primi 15 secondi dopo il fischio d'inizio, un gesto simbolico per denunciare la mancanza di dialogo con i vertici della lega.