Fiorentina, idea Coppola per la difesa

Si prospetta un gennaio movimentato per la Fiorentina. I Viola proveranno a mettere mano alla rosa a disposizione di Paolo Vanoli per invertire la china preoccupante presa in questa prima metà di stagione. Uno dei reparti più bisognosi di rinforzi è la difesa. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano i toscani sarebbero sulle tracce di Diego Coppola, centrale italiano che in estate è passato dal Verona al Brighton. In Premier però il classe 2003 non sta trovando spazio: per questo la Fiorentina crede di poterlo riportare in Italia già nel mercato di gennaio.