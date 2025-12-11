Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Empoli, rinnovo decennale con Computer Gross

11 Dic 2025 - 23:58

Computer Gross ed Empoli Football Club annunciano il rinnovo della loro partnership per i prossimi dieci anni, un nuovo e importante capitolo di una storia iniziata oltre vent’anni fa, che rappresenta una delle collaborazioni più solide e longeve del panorama calcistico e sportivo. Il rapporto tra Computer Gross, leader nel panorama distributivo informatico italiano, ed Empoli FC nasce molti anni fa e si fonda su valori condivisi: la vicinanza al territorio, l’attenzione alla comunità e la volontà di contribuire alla crescita sociale, culturale e sportiva della città. Grazie a questo forte attaccamento e alla collaborazione reciproca, sono stati raggiunti numerosi successi e importanti traguardi. La partnership non è soltanto un sostegno sportivo, ma un gesto di appartenenza e responsabilità: un investimento emotivo, culturale e sociale volto a supportare un simbolo della città e a partecipare attivamente al suo sviluppo. Il rinnovo decennale conferma la solidità di questa visione condivisa. Computer Gross continuerà a essere al fianco dell’Empoli sia attraverso la presenza del proprio logo sulle divise, sia attraverso il consolidamento del naming “Computer Gross Arena” che, frutto di un percorso pluriennale e ulteriormente valorizzato dai recenti annunci, si configura come un asset di crescente rilevanza territoriale e nazionale. Un percorso che, partendo proprio dal naming, includerà anche il sostegno alla riqualificazione dello stadio, un’iniziativa strategica per il futuro del Club e della città, con l’obiettivo di realizzare un impianto moderno, funzionale e all’avanguardia, capace di migliorare l’esperienza dei tifosi e di generare ulteriore valore per il territorio.

“La solidità della relazione con Empoli FC, la condivisione dei valori e la fiducia reciproca – ha dichiarato Duccio Castellacci, Amministratore Delegato di Computer Gross – hanno reso naturale questo investimento così importante e ambizioso. Siamo estremamente orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con un contratto della durata di dieci anni, qualcosa di unico nella nostra storia comune. Questo accordo rappresenta non solo il riconoscimento di quanto costruito in oltre vent’anni di collaborazione, ma anche la volontà di continuare a crescere insieme, mettendo al centro la città, i tifosi e le nuove generazioni”.

“La partnership con Computer Gross è una delle più importanti e rappresentative del nostro percorso – ha dichiarato Rebecca Corsi, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Empoli FC. – Un rapporto costruito nel tempo, con valori comuni e una visione condivisa. Il rinnovo decennale conferma la solidità di questo legame e la volontà di proseguire insieme un cammino basato su continuità, progettualità e crescita. Per noi è fondamentale poter contare su un partner che crede nel nostro lavoro e nel futuro del Club, sostenendoci con passione e serietà”. Computer Gross ed Empoli FC si preparano così a scrivere un nuovo capitolo di una storia fatta di passione, crescita e obiettivi condivisi, con la determinazione di continuare a creare valore per la comunità, il Club e il territorio, guardando al futuro con unità, ambizione e senso di appartenenza

Ultimi video

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:50
Fiorentina- Dinamo Kiev

Fiorentina- Dinamo Kiev

01:58
Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna in Europa

02:15
Un Mourinho a tutto campo

Un Mourinho a tutto campo

02:16
Napoli mai in partita

Napoli mai in partita

02:32
Metamorfosi Juventus

Metamorfosi Juventus

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

CONF SPALLETTI POST 10/12 DICH

Spalletti: "Se i tifosi sono con noi abbiamo più energia, dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Empoli, rinnovo decennale con Computer Gross
23:32
Bologna, Italiano: "Una delle migliori prestazioni, i ragazzi mi hanno fatto un regalo"
23:12
Roma, Ferguson: "Gasperini si aspetta molto da me"
23:10
Bernardeschi sulle orme di Beppe Signori: doppietta in Europa 26 anni dopo
22:45
Psg, Luis Enrique avverte: "Più forti dell'anno scorso"