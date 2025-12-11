Empoli, rinnovo decennale con Computer Gross

Computer Gross ed Empoli Football Club annunciano il rinnovo della loro partnership per i prossimi dieci anni, un nuovo e importante capitolo di una storia iniziata oltre vent’anni fa, che rappresenta una delle collaborazioni più solide e longeve del panorama calcistico e sportivo. Il rapporto tra Computer Gross, leader nel panorama distributivo informatico italiano, ed Empoli FC nasce molti anni fa e si fonda su valori condivisi: la vicinanza al territorio, l’attenzione alla comunità e la volontà di contribuire alla crescita sociale, culturale e sportiva della città. Grazie a questo forte attaccamento e alla collaborazione reciproca, sono stati raggiunti numerosi successi e importanti traguardi. La partnership non è soltanto un sostegno sportivo, ma un gesto di appartenenza e responsabilità: un investimento emotivo, culturale e sociale volto a supportare un simbolo della città e a partecipare attivamente al suo sviluppo. Il rinnovo decennale conferma la solidità di questa visione condivisa. Computer Gross continuerà a essere al fianco dell’Empoli sia attraverso la presenza del proprio logo sulle divise, sia attraverso il consolidamento del naming “Computer Gross Arena” che, frutto di un percorso pluriennale e ulteriormente valorizzato dai recenti annunci, si configura come un asset di crescente rilevanza territoriale e nazionale. Un percorso che, partendo proprio dal naming, includerà anche il sostegno alla riqualificazione dello stadio, un’iniziativa strategica per il futuro del Club e della città, con l’obiettivo di realizzare un impianto moderno, funzionale e all’avanguardia, capace di migliorare l’esperienza dei tifosi e di generare ulteriore valore per il territorio.