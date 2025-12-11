Bologna, Italiano: "Una delle migliori prestazioni, i ragazzi mi hanno fatto un regalo"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha analizzato così a Sky Sport la vittoria in rimonta sul campo del Celta Vigo: "La squadra si è espressa veramente in maniera eccezionale, soprattutto dopo essere passata in svantaggio. È stata una delle partite più belle da quando sono a Bologna per personalità e maturità. I ragazzi, nonostante l'emergenza, hanno fatto una partita di altissimo livello, li ringrazio. Mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno e sono stati di parola. Felice per la classifica che adesso diventa davvero bella".