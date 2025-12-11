Logo SportMediaset

Calcio

Bologna, Italiano: "Una delle migliori prestazioni, i ragazzi mi hanno fatto un regalo"

11 Dic 2025 - 23:32
© italyphotopress

© italyphotopress

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha analizzato così a Sky Sport la vittoria in rimonta sul campo del Celta Vigo: "La squadra si è espressa veramente in maniera eccezionale, soprattutto dopo essere passata in svantaggio. È stata una delle partite più belle da quando sono a Bologna per personalità e maturità. I ragazzi, nonostante l'emergenza, hanno fatto una partita di altissimo livello, li ringrazio. Mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno e sono stati di parola. Felice per la classifica che adesso diventa davvero bella". 

Italiano, poi, ha parlato anche di Bernardeschi, decisivo con una doppietta: "Dagli esterni è giusto pretendere qualcosa in più in termini di gol e concretezza, non può farlo solo Orsolini. Abbiamo le qualità per farlo anche con gli altri, oggi Berna ha disputato una grande partita, ha inciso e di questo ne sono felice". E conclude: "In alcuni momenti della stagione possono accadere le disattenzioni che paghi caro, in questo momento subiamo gol al minimo errore, anche se potevamo essere più attenti". 

