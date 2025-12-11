Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Freccette: a Londra torna il Mondiale, tutti in fila per Littler

11 Dic 2025 - 23:30

Appuntamento all'Alexandra Palace, imponente edificio in stile vittoriano di Londra, dove comincia il Campionato mondiale di 'darts', la rassegna più attesa dell'anno per gli appassionati delle freccette, uno degli eventi sportivi più pittoreschi e chiassosi del panorama internazionale. L'edizione 2025/26 propone un mix fragoroso di talento, spettacolo e tradizione, in un'atmosfera che - come da abitudine - si risolve in una kermesse di birra, travestimenti e precisione. Riflettori puntati sul campione in carica, Luke Littler, il fenomeno diciottenne che dodici mesi fa ha riscritto la storia diventando il più giovane iridato di sempre. Il suo debutto è atteso come un concerto rock: code fuori dall'arena, magliette personalizzate, cori dedicati e persino cartelli che giocano sul suo soprannome, "The Nuke". Ad insidiarlo saranno in molti, a partire da Michael van Gerwen, in cerca di riscatto dopo la finale persa un anno fa, e dal campione del mondo 2024 Luke Humphries, tra i favoriti d'obbligo dell'edizione attuale. Attenzione anche a Gerwyn Price, Josh Rock e Rob Cross, nomi di peso in un tabellone all'insegna dell'equilibrio e della massima incertezza. Ma il Mondiale di darts travalica i confini dello sport per proporsi anche come una festa popolare, un baccanale goliardico ospitato nello storico "Ally Pally".

Migliaia di tifosi arrivano da tutta Europa, spesso travestiti, con costumi improbabili: supereroi, gruppi di galline, Babbi Natale fuori stagione, squadre di Minions e perfino improbabili truppe romane. Una cornice folkloristica che propone - nel corso delle sessioni di tiro degli atleti in pedana - sfide parallele tra tribune, con cori che si rincorrono e ondate di entusiasmo fino al soffitto. Tra le principali novità di quest'anno spicca la crescita del numero di giocatori provenienti da Paesi emergenti come Filippine, India e Brasile: una chiara dimostrazione di un movimento in piena espansione. Anche grazie all'interesse delle televisioni, che trasmettono l'evento in tutto il mondo, e al montepremi più alto di sempre: il vincitore intascherà un assegno da un milione di sterline, l'equivalente di oltre 1,14 milioni di euro.

Ultimi video

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

I più visti di Altri Sport

rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:30
Freccette: a Londra torna il Mondiale, tutti in fila per Littler
22:33
Mondiale per club volley, Scandicci vince ancora e chiude il girone in testa
22:30
MotoGP, VR46 Racing Team presenta la squadra il 14 gennaio a Roma
21:31
Milano-Cortina, De Sanctis: "Preoccupazione ma fiducia per strutture non consegnate"
20:17
Ministro Salute: "Il Governo rafforza il suo impegno nel contrasto al doping"