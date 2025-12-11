Freccette: a Londra torna il Mondiale, tutti in fila per Littler

Appuntamento all'Alexandra Palace, imponente edificio in stile vittoriano di Londra, dove comincia il Campionato mondiale di 'darts', la rassegna più attesa dell'anno per gli appassionati delle freccette, uno degli eventi sportivi più pittoreschi e chiassosi del panorama internazionale. L'edizione 2025/26 propone un mix fragoroso di talento, spettacolo e tradizione, in un'atmosfera che - come da abitudine - si risolve in una kermesse di birra, travestimenti e precisione. Riflettori puntati sul campione in carica, Luke Littler, il fenomeno diciottenne che dodici mesi fa ha riscritto la storia diventando il più giovane iridato di sempre. Il suo debutto è atteso come un concerto rock: code fuori dall'arena, magliette personalizzate, cori dedicati e persino cartelli che giocano sul suo soprannome, "The Nuke". Ad insidiarlo saranno in molti, a partire da Michael van Gerwen, in cerca di riscatto dopo la finale persa un anno fa, e dal campione del mondo 2024 Luke Humphries, tra i favoriti d'obbligo dell'edizione attuale. Attenzione anche a Gerwyn Price, Josh Rock e Rob Cross, nomi di peso in un tabellone all'insegna dell'equilibrio e della massima incertezza. Ma il Mondiale di darts travalica i confini dello sport per proporsi anche come una festa popolare, un baccanale goliardico ospitato nello storico "Ally Pally".
Migliaia di tifosi arrivano da tutta Europa, spesso travestiti, con costumi improbabili: supereroi, gruppi di galline, Babbi Natale fuori stagione, squadre di Minions e perfino improbabili truppe romane. Una cornice folkloristica che propone - nel corso delle sessioni di tiro degli atleti in pedana - sfide parallele tra tribune, con cori che si rincorrono e ondate di entusiasmo fino al soffitto. Tra le principali novità di quest'anno spicca la crescita del numero di giocatori provenienti da Paesi emergenti come Filippine, India e Brasile: una chiara dimostrazione di un movimento in piena espansione. Anche grazie all'interesse delle televisioni, che trasmettono l'evento in tutto il mondo, e al montepremi più alto di sempre: il vincitore intascherà un assegno da un milione di sterline, l'equivalente di oltre 1,14 milioni di euro.