Freccette: a Londra torna il Mondiale, tutti in fila per Littler

Appuntamento all'Alexandra Palace, imponente edificio in stile vittoriano di Londra, dove comincia il Campionato mondiale di 'darts', la rassegna più attesa dell'anno per gli appassionati delle freccette, uno degli eventi sportivi più pittoreschi e chiassosi del panorama internazionale. L'edizione 2025/26 propone un mix fragoroso di talento, spettacolo e tradizione, in un'atmosfera che - come da abitudine - si risolve in una kermesse di birra, travestimenti e precisione. Riflettori puntati sul campione in carica, Luke Littler, il fenomeno diciottenne che dodici mesi fa ha riscritto la storia diventando il più giovane iridato di sempre. Il suo debutto è atteso come un concerto rock: code fuori dall'arena, magliette personalizzate, cori dedicati e persino cartelli che giocano sul suo soprannome, "The Nuke". Ad insidiarlo saranno in molti, a partire da Michael van Gerwen, in cerca di riscatto dopo la finale persa un anno fa, e dal campione del mondo 2024 Luke Humphries, tra i favoriti d'obbligo dell'edizione attuale. Attenzione anche a Gerwyn Price, Josh Rock e Rob Cross, nomi di peso in un tabellone all'insegna dell'equilibrio e della massima incertezza. Ma il Mondiale di darts travalica i confini dello sport per proporsi anche come una festa popolare, un baccanale goliardico ospitato nello storico "Ally Pally".