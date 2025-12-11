Logo SportMediaset

Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Roma, Gasperini: "Abbiamo trovato il 9? Magari... Ferguson è giovane e serve pazienza"

"E' presto per parlare di mercato, dobbiamo giocare ancora tante partite. In Europa si gioca un calcio diverso"

di Stefano Ronchi
11 Dic 2025 - 23:31
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dopo il 3-0 rifilato al Celtic in Europa League, Gian Piero Gasperini è soddisfatto. "Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi pieni di storia e con tanto pubblico - ha spiegato il tecnico della Roma -. I cambi ci stavano tutti. E' un momento in cui dobbiamo fare delle valutazioni importanti che vanno fatte in gare che contano. E questa era una partita che contava". "Non è semplice fare prestazione contro squadre di questo livello - ha aggiunto -. Chi ha giocato ha fatto bene e questa cosa allarga anche un po' la rosa". Poi sulla prova di Ferguson, autore di una grande doppietta: "Ha fatto in partita quello che ultimamente ha fatto qualche volta in allenamento. E' giovane e bisogna avere pazienza. Il suo secondo gol è stato bellissimo. E' importante la prestazione e che giochi con questo spirito, con questa corsa e che non si abbatta". 

Ferguson scatenato, la Roma si rilancia in Europa: Gasp mette nel mirino gli ottavi

"Magari fosse risolta la questione punta con la prestazione di Ferguson... Questi sono ragazzi giovani che magari svoltano da un momento all'altro dando continuità e crescita alle prestazioni - ha proseguito Gasperini -. Del mercato di gennaio se ne parlerà più avanti. Ora abbiamo ancora tante gare da giocare".

"In Europa si incontrano squadre leader nei loro campionati e sono partite più aperte - ha continuato il tecnico giallorosso -. Si giocano match diversi da quelle della Serie A, dove invece ci sono meno spazi. Di contro bisogna fare però i conti con attaccanti micidiali. Non è più facile giocare in Europa, è un altro tipo di calcio". 

"La condizione fisica? Non conta solo quella. A volte la fatica può essere anche nervosa - ha spiegato ancora Gasperini -. Si giocano tante gare. Questi ragazzi sono preparati bene sotto l'aspetto fisico, quello che è difficile è giocare sempre al massimo della condizione e della motivazione". Infine una battuta su El Aynaoui e N'Dicka a breve impegnati in Coppa d'Africa: "Vedremo se andranno via subito, non dipende da noi. Però sono contento della crescita di Pisilli". 

roma
gasperini
europa league

