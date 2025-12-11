Roma, Gasperini: "Abbiamo trovato il 9? Magari... Ferguson è giovane e serve pazienza"

Dopo il 3-0 rifilato al Celtic in Europa League, Gian Piero Gasperini è soddisfatto. "Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi pieni di storia e con tanto pubblico - ha spiegato il tecnico della Roma -. I cambi ci stavano tutti. E' un momento in cui dobbiamo fare delle valutazioni importanti che vanno fatte in gare che contano. E questa era una partita che contava". "Non è semplice fare prestazione contro squadre di questo livello - ha aggiunto -. Chi ha giocato ha fatto bene e questa cosa allarga anche un po' la rosa". Poi sulla prova di Ferguson, autore di una grande doppietta: "Ha fatto in partita quello che ultimamente ha fatto qualche volta in allenamento. E' giovane e bisogna avere pazienza. Il suo secondo gol è stato bellissimo. E' importante la prestazione e che giochi con questo spirito, con questa corsa e che non si abbatta".