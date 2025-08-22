Bundesliga: il Bayern è esagerato al debutto, clamoroso 6-0 al Lipsia

Nei successivi le cose non cambiando, anzi per i Bullen peggiorano: si scatena tutta l’ira di Harry Kane, che nel giro di quattordici minuti (64’, 74’ e 77’) sigla una tripletta pazzesca. Ad inventare è Luis Diaz, che dopo il primo gol con i bavaresi confeziona anche due assist per l’attaccante inglese (il terzo invece è di Kim). Gli ospiti si devono “accontentare” di un gol annullato dopo controllo Var a Nusa, autore del momentaneo ed effimero 4-1. Vince il Bayern Monaco 6-0 e lancia un messaggio forte e chiaro a tutte le inseguitrici: anche quest’anno non vuole lasciare nemmeno le briciole alle avversarie.