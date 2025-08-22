Bundesliga: il Bayern è esagerato al debutto, clamoroso 6-0 al Lipsia

Doppietta di Olise, tripletta per Kane, a segno anche Luis Diaz: Kompany parte alla grande
La Bundesliga 2025/26 riprende da dove si era interrotta: il Bayern Monaco, campione in carica, apre le danze della prima giornata con un tennistico 6-0 contro il Lipsia. Il primo gol della nuova Bundes viene messo a segno al 27’ da Olise, che al 42’ sigla anche la sua personale doppietta. Nel mezzo, al 32’, la rete del neoacquisto Luis Diaz. Nella ripresa si scatena Harry Kane: tripletta in meno di un quarto d’ora (64’, 74’ e 77’).
Anche il Bayern Monaco è il “clima” US Open: i bavaresi stendono il Lipsia con un tennistico 6-0 nella prima giornata della nuova Bundesliga 2025/26. Dominio totale da parte dei bavaresi, che mettono subito le cose in chiaro fin dai primi quarantacinque minuti: poco prima della mezzora, al 27’ Michael Olise segna il primo gol del Campionato con un destro secco potentissimo che buca Gulacsi. Cinque minuti più tardi è invece il momento di Luis Diaz: il colombiano, innescato dal tacco di Gnabry dopo una lunga azione corale, scarica con il destro il 2-0 che sfiora anche la traversa interna. Prima dell’intervallo, al 42’, è ancora una volta Gnabry protagonista: assist al bacio con un filtrante delizioso per la doppietta personale di Olise, che cala il tris.
Nei successivi le cose non cambiando, anzi per i Bullen peggiorano: si scatena tutta l’ira di Harry Kane, che nel giro di quattordici minuti (64’, 74’ e 77’) sigla una tripletta pazzesca. Ad inventare è Luis Diaz, che dopo il primo gol con i bavaresi confeziona anche due assist per l’attaccante inglese (il terzo invece è di Kim). Gli ospiti si devono “accontentare” di un gol annullato dopo controllo Var a Nusa, autore del momentaneo ed effimero 4-1. Vince il Bayern Monaco 6-0 e lancia un messaggio forte e chiaro a tutte le inseguitrici: anche quest’anno non vuole lasciare nemmeno le briciole alle avversarie.
