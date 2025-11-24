Cristiano Ronaldo l'ha fatto ancora: gol in rovesciata come quello alla Juve nel 2018

Cristiano Ronaldo a 40 anni suonati non smette mai di stupire. Nell'ultimo match con la maglia dell'Al Nassr, CR7 ha segnato il gol numero 954 della sua inimitabile carriera, con una splendida rovesciata in pieno recupero per il 4-1 finale contro l'Al Khaalej in Saudi Pro League. Un gesto tecnico incredibile che il fuoriclasse portoghese ha festeggiato con il solito 'Siuuu e che ricorda quello realizzato contro la Juventus in Champions League nell'aprile 2018 quando militava nelle fila del Real Madrid. Una rete fantastica che potrebbe garantirgli la candidatura al Premio Puskas come miglior gol della stagione 2025-2026.