Le auto più iconiche di Fast and Furious

Corse clandestine

Per almeno quattro episodi, le corse clandestine e il tuning sono state le vere star del film. Il primo e secondo, in particolare, si sono prevalentemente concentrati sull'aspetto illegale di questi raduni. Tant'è che il protagonista è un poliziotto sottocopertura. Lo dimostrano le auto presenti come le leggendarie Nissan Skyline e la Mitsubishi Lancer EVO guidate da Paul Walker. Indimenticabile anche la Toyota Supra del 1995 in livrea arancione.

Si passa all'azione

Con il capitolo cinque e l'arrivo di The Rock, la Fast saga inizia a prendere una strada diversa. Meno corse, più spionaggio ma con sempre le automobili presenti. Soltanto che, al posto di "darsele" tra le strade di una città, sono i protagonisti a menare forte e le vetture si prestano a scorribande e acrobazie all'inverosimile. Pura azione al servizio dello spettatore. La nuova ricetta però funziona e la saga fa il record di incassi. L'undicesimo capitolo sarà l'ultimo e la produzione ha promesso un ritorno alle origini. Vedremo se anche la Supra e la Skyline torneranno per strada.