Premier League: l'Everton fa l'impresa a Old Trafford, United ko 1-0

LA PARTITA



È il Theatre of Dreams a ospitare il posticipo del 12° turno di Premier League, chiuso dalla sfida tra Manchester United ed Everton. A un anno esatto di distanza dalla sua prima partita come manager dei Red Devils, Ruben Amorim accoglie a Old Trafford il collega David Moyes, ovvero l'allenatore che nella stagione 2013/14 prese il posto proprio alla guida dei Diavoli Rossi dell’impareggiabile Sir Alex Ferguson. Nel Teatro dei Sogni si vive tanta commozione prima del calcio d’inizio, con i tifosi che dedicano striscioni, cori e bandiere a ricordo di Gary "Mani" Mounfield, storico bassista degli Stones Roses e grandissimo tifoso del Man United venuto a mancare quattro giorni fa. Un applauso viene poi tributato anche a George Best, Pallone d’Oro 1968 e vincitore lo stesso anno della Coppa dei Campioni con i Red Devils, del quale domani cade il ventennale dalla scomparsa (25 novembre 2005). Inizia quindi il match e l'Everton al 14’ si ritrova incredibilmente in dieci: Gueye perde la testa dopo un’azione pericolosa di Bruno Fernandes, rifila uno schiaffo al compagno di squadra Keane e viene espulso dall’arbitro per il suo folle comportamento. Nonostante l’uomo in meno i Toffees giocano però meglio e alla mezz'ora passano avanti grazie a un gran destro di Dewsbury-Hall, mentre Pickford nega il pareggio a Bruno Fernandes in chiusura di primo tempo. Al 63' è invece Mount a sfiorare il pari, mentre Pickford compie altre due straordinarie parate nel finale su Zirkzee. L'Everton vince quindi 1-0 e aggancia in classifica proprio il Manchester United a quota 18 punti, compiendo una strepitosa impresa a Old Trafford, dove Moyes centra la sua prima vittoria in carriera da avversario dei Red Devils.