Europa

La lobby europea T&E è di nuovo contro l'automobile

In vista della revisione del 10 dicembre, l'Unione Europea dovrebbe rifiutarsi di prorogare il blocco del 2035 consentendo l'utilizzo di carburanti di nuova generazione

di Redazione Drive Up
28 Nov 2025 - 10:00
© Getty Images

© Getty Images

La Commissione Europea non dovrebbe consentire l'utilizzo di biocarburanti dopo il 2035, perché non realmente sostenibili. Questo, in sintesi, il contenuto di una nota pubblicata dal gruppo Transport&Environment: la lobby europea che ha ideato, sostenuto e promosso la lotta contro il motore a combustione. Il loro punto di vista si conferma intransigente e non tollera una revisione, né una proroga dei piani di dismissione delle automobili diesel e benzina in favore di quelle elettriche.
Visioni contrastanti
Tuttavia, i costruttori di veicoli europei stanno chiedendo - in coro - che la politica comunitaria consenta l'utilizzo di carburanti di nuova generazione per alimentare motori a combustione, ibridi plug-in e range extender oltre il 2035. D'altronde, una visione così severa, come quella promossa da T&E, ha già ampiamente dimostrato di non essere compatibile con i gusti del mercato e, quindi, non può garantire la sostenibilità economica alle aziende. Il 10 dicembre la Commissione presenterà il piano d'azione per supportare l'industria automobilistica. L'auspicio è che abbia prevalso il buon senso e, di conseguenza, l'elettrico smetta di essere considerato come l'unica via percorribile.
Non sono sostenibili
T&E continua ad opporsi a ogni alternativa. Nel caso dei biocarburanti, le rimostranze riguardano la loro origine. Il 60% di quello utilizzato in Europa è importato dai paesi asiatici e questo, secondo loro, non mette sufficientemente al sicuro da possibili frodi. Inoltre, il carburante prodotto da coltivazioni aumenta il rischio di deforestazione mentre quello ottenuto dai rifiuti urbani è in prevalenza utilizzato per navi e aerei e quindi non ce n'è a sufficienza per le auto. Insomma, fosse per loro si dovrebbe usare soltanto l'auto elettrica, ma gli automobilisti - che ci mettono i soldi - non sembrano dello stesso avviso.

