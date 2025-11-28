Pallavolo, la Numia Vero Volley Milano ingaggia Li Yingying

La Numia Vero Volley Milano ha una nuova schiacciatrice di calibro internazionale: è ufficiale l'acquisto di Li Yingying. La 25enne cinese, reduce da una brillante esperienza nel suo Paese e nella Nazionale, è pronta a portare tutto il suo talento nella pallavolo italiana ed europea. Li Yingying sarà la prima giocatrice cinese ad indossare i colori di Vero Volley. Nata a Qiqihar, Yingying si è affermata fin da giovanissima, conquistando a soli 15 anni la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Under 19. Dal 2015 ad oggi ha militato nel Tianjin Bohai Bank, collezionando sette titoli nella Chinese Super League e guadagnando per cinque volte il riconoscimento di MVP. Nel suo palmares con il club figurano anche i podi al Mondiale per Club nella stagione 2023/24 e 2024/25, con la conquista rispettivamente del terzo e del secondo posto. Durante le ultime due edizioni, incetta di premi individuali per la banda cinese premiata - in entrambe le occasioni - come miglior schiacciatrice della competizione, oltre ad essere risultata miglior marcatrice dello scorso Mondiale. Con la Nazionale cinese, Yingying ha conquistato un bronzo (2018) e un argento (2023) nella Volleyball Nations League, un bronzo ai Mondiali 2018 e un'oro nella Coppa del Mondo 2019. La formalizzazione del contratto sarà subordinata al superamento delle visite mediche, che Li effettuerà al suo arrivo in Italia previsto per l'1 dicembre. "Sono davvero contenta di far parte della Numia Vero Volley Milano, non vedo l'ora di iniziare - ha dichiarato Li Yingying - Lavorerò duramente insieme alle mie nuove compagne per ottenere i migliori risultati possibili. Ci vediamo a Milano".