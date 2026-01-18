Logo SportMediaset

Calcio
Calcio estero
COPPA D'AFRICA

Brahim Diaz tradisce il Marocco, al Senegal una folle Coppa d'Africa

Gueye la decide ai supplementari dopo il rigore fallito, tra mille polemiche, dal trequartista del Real Madrid

18 Gen 2026 - 23:04
Il Senegal batte 1-0 il Marocco ai supplementari e vince la Coppa d'Africa 2026: è il secondo successo dopo quello del 2021. La formazione di Thiaw si prende una finale clamorosa a Rabat: Brahim Diaz sbaglia un rigore al 115' dei tempi regolamentari, con Mané e compagni che minacciano di uscire dal campo dopo il fallo. Il giocatore del Real fa il cucchiaio, poi Gueye al 94' regala la coppa ai suoi con un sinistro sotto la traversa.

Una finale che resterà nella storia, e non solo perché è il secondo successo del Senegal negli ultimi 5 anni. Ma anche perché sfuma quello del Marocco dopo 50 anni e, soprattutto, per il finale di gara. A Rabat, finisce 1-0 per la formazione di Thiaw, ma succede di tutto. Dopo un gol regolare annullato ai campioni del 2021, nel finale di gara Brahim Diaz guadagna rigore tra le clamorose proteste del Senegal, che in blocco (a parte casi isolati come Mané) decide di abbandonare il campo. Dopo quasi 20 minuti di protesta, le squadre rientrano: al 115', però, Brahim Diaz fa una follia e fa il cucchiaio, con Mendy che blocca.

Si va subito ai supplementari con l'ex Milan in lacrime e la situazione peggiora, perché al 94' del secondo tempo Gueye trova un clamoroso gol dalla distanza, un sinistro che finisce sotto la traversa e fa impazzire un intero popolo. Nel secondo supplementare, il Marocco centra un legno e il Senegal si divora il 2-0, ma finisce comunque 1-0. Dopo il 2021, altro successo, mentre piange il Marocco, che si è imposto solo nel 1976. Una finale storica che premia Mané e compagni.

