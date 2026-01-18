Brahim Diaz tradisce il Marocco, al Senegal una folle Coppa d'Africa

Una finale che resterà nella storia, e non solo perché è il secondo successo del Senegal negli ultimi 5 anni. Ma anche perché sfuma quello del Marocco dopo 50 anni e, soprattutto, per il finale di gara. A Rabat, finisce 1-0 per la formazione di Thiaw, ma succede di tutto. Dopo un gol regolare annullato ai campioni del 2021, nel finale di gara Brahim Diaz guadagna rigore tra le clamorose proteste del Senegal, che in blocco (a parte casi isolati come Mané) decide di abbandonare il campo. Dopo quasi 20 minuti di protesta, le squadre rientrano: al 115', però, Brahim Diaz fa una follia e fa il cucchiaio, con Mendy che blocca.