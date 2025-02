Bologna, Italiano: "Sapevamo che potevamo fare la storia, che ingresso Castro"

Il Bologna ha scritto un'altra pagina di storia, qualificandosi per la semifinale di Coppa Italia dopo 26 anni dall'ultima volta. Un traguardo raggiunto andando a vincere sul campo di una squadra come l'Atalanta e Vincenzo Italiano non può nascondere la sua soddisfazione. "La Champions ci ha permesso di crescere tantissimo. Erano 26 anni di assenza in una semifinale e l'abbiamo voluta, cercata, sapevamo che potevamo fare la storia e siamo stati bravi. Creando, soffrendo, ma con L'Atalanta è così. Alla fine siamo stati premiati da Castro, che è entrato con un atteggiamento e una mentalità esemplare", ha detto il tecnico rossoblu.