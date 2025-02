Coppa Italia, Atalanta-Bologna 0-1: Castro porta i rossoblù in semifinale

- Il Bologna parteciperà alla semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 1999 con Carlo Mazzone in panchina.

- Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime otto sfide disputate tra tutte le competizioni (4V, 4N) ed è la striscia senza sconfitte più lunga da quella di nove in Serie A tra marzo e maggio scorso con Thiago Motta in panchina (4V, 5N).

- Dal 2016/17 in avanti, il Bologna ha mantenuto la porta inviolata 13 volte sulle 21 partite disputate in Coppa Italia; nel periodo solamente la Juventus ha collezionato più clean sheet dei rossoblù (19, ma in 37 gare).

- Tra i giocatori della Serie A 2024/25 che hanno realizzato almeno cinque reti tra tutte le competizioni, solo Kenan Yildiz (sei – classe 2005) è più giovane di Santiago Castro (otto – classe 2004).

- Considerando tutte le competizioni, da inizio 2025 Charalampos Lykogiannis è il giocatore della Serie A ad aver servito più assist (quattro).

- Il Bologna ha segnato di testa tre degli ultimi quattro gol tra tutte le competizioni, gli stessi realizzati nei precedenti 41 gol messi a segno tra campionato e coppe.

- L'Atalanta ha subito di testa tre degli ultimi quattro gol tra tutte le competizioni, gli stessi incassati nei precedenti 40 gol subiti tra campionato e coppe.

- Dall’anno solare 2023 in avanti l’Atalanta ha perso quattro partite contro il Bologna (1V, 1N) e considerando tutte le competizioni solo contro l’Inter (sei sconfitte su sei incroci) ha fatto peggio nel periodo.

- L’Atalanta ha perso le ultime tre partite casalinghe contro il Bologna, considerando tutte le competizioni, tante sconfitte quante nelle 46 precedenti sfide interne contro i rossoblù (27 successi e 16 pareggi).