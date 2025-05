Serie A, Bologna-Genoa 1-3: Venturino-show, tris del Grifone al Dall'Ara

Il Bologna non chiudeva un 1° tempo in Serie A in svantaggio di almeno tre gol dal 18 settembre 2021 contro l'Inter (0-3), match poi terminato 1-6. Dall'altra parte il Genoa non chiudeva una prima frazione in trasferta nel massimo campionato con almeno tre reti in più dell'avversario dal 30 novembre 2014 (3-0 vs Cesena).