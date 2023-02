Serie A, Bologna-Monza 0-1: decisivo Donati al Dall'Ara, Palladino vede l'Europa

bologna-monza 0-1

I brianzoli vincono grazie alla rete al 25' dell'ex Lecce: Udinese e Torino distano soltanto un punto, è aggancio ai rossoblù di Motta

Non si ferma la cavalcata del Monza, che nella ventiduesima giornata di Serie A vince 1-0 in casa del Bologna. Al Dall'Ara, decide il gol al 25' di Donati, che insacca dopo un rimpallo in area con protagonista Petagna. Motta ritrova Arnautovic, in campo nella ripresa, ma non basta: la formazione di Palladino sale a 29 punti, agganciando proprio i rossoblù e avvicinandosi alla zona Europa, con Udinese e Torino a quota 30.

LA PARTITA

Doppio colpo per il Monza, che vince a Bologna e aggancia proprio i felsinei in classifica, portando a sette il numero di risultati utili consecutivi in Serie A: nel mezzo, solo il ko in Coppa Italia con la Juventus. Al Dall'Ara, i primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa: su calcio di punizione, Lykogiannis colpisce la traversa sfiorando il vantaggio per i padroni di casa. Al 25', invece, passano gli ospiti: Petagna lavora in area di rigore, poi anche grazie ad un rimpallo la sfera arriva a Donati, che a porta vuota insacca siglando l'1-0 in favore degli uomini di Palladino che regge fino all'intervallo.

Nella ripresa, arriva una buona notizia per Thiago Motta, che ritrova finalmente in campo Arnautovic. L'austriaco entra per dare peso ad un attacco fino a quel momento senza punti di riferimento, con il solo Ferguson fuori ruolo a fare da punto fermo in area, ma rimedia solo un giallo che gli farà saltare la Samp. A rendersi pericoloso è invece Orsolini, che più volte ci prova con il sinistro senza però inquadrare lo specchio della porta. Nel finale entrano anche Caldirola e Ranocchia, ma la musica non cambia. Il Monza sale a quota 29 e aggancia proprio il Bologna: il settimo posto, che vale l'Europa ed è attualmente occupato da Udinese e Torino, dista soltanto un punto.

LE PAGELLE

Orsolini 6,5 - Uno dei più vivaci tra le fila dei rossoblù. Più volte sfortunato con il sinistro: avrebbe meritato di più.

Arnautovic 5,5 - Il suo rientro è una buona notizia. Non riesce ad essere subito incisivo, ma l'ingenuità è il giallo che gli farà saltare la Samp.

Izzo 6,5 - Il migliore della difesa brianzola. Bravo sia nei duelli individuali che in uscita palla al piede.

Donati 7 - Il secondo gol in Serie A è preziosissimo: al posto giusto al momento giusto per regalare tre punti fondamentali alla formazione di Palladino.

Sensi 6 - Ritrova la titolarità e fa quello che può, provando a duettare con qualità insieme ai compagni di reparto.

IL TABELLINO

BOLOGNA-MONZA 0-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Cambiaso 6, Posch 5,5, Sosa 6, Lykogiannis 5,5; Schouten 6 (32' st Medel 6), Dominguez 6 (32' st Moro 6); Orsolini 6,5, Aebischer 5,5 (20' st Arnautovic 5,5), Kyriakopoulos 5,5 (20' st Barrow 6); Ferguson 5,5. A disp.: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Soriano, Pyythia. All.: Motta 5,5

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Marlon 6 (34' st Caldirola 6), Marì 6,5, Izzo 6,5; Donati 7 (12' st Birindelli 6), Sensi 6 (13' st Machin 6), Rovella 6,5, Ciurria 6; Pessina 6 (34' st Ranocchia 6), Caprari 6; Petagna 6,5 (23' st Mota 6). A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Barberis, Valoti, Carboni, Colpani, D'Alessandro, Gytkjaer. All.: Palladino 7

Arbitro: Zufferli

Marcatore: 25' Donati

Ammoniti: Izzo (M), Marlon (M), Pessina (M), Arnautovic (B), Birindelli (M)

Note: recupero 2'+7'

LE STATISTICHE OPTA

-Il Monza resta l’unica squadra a non avere perso nel 2023; 13 i punti raccolti nell’anno solare: soltanto Napoli, Atalanta e Roma hanno fatto meglio nel parziale (a 13 anche l’Inter).

-Tre dei quattro tiri nello specchio effettuati dal Monza sono arrivati tra l’84’ e l’88’ dopo che i brianzoli ne avevano contati soltanto uno negli 83 minuti precedenti di gara.

-Il Monza ha vinto tutte le ultime tre trasferte di campionato, dopo che i biancorossi avevano strappato la posta piena lontano da casa soltanto in una delle otto precedenti.

-Il Monza ha tenuto la porta inviolata in due trasferte consecutive per la prima volta in Serie A.

-Il Bologna ha interrotto una serie di quattro risultati utili di fila (3V, 1N): l’ultima sconfitta risaliva al 9 gennaio scorso contro l’Atalanta, al Dall’Ara.

-Giulio Donati ha segnato il secondo gol in carriera in Serie A, 1078 giorni dopo il primo realizzato l’1 marzo 2020, con il Lecce, contro l’Atalanta.

-Giulio Donati ha trovato il gol con il suo primo tiro nello specchio in questo campionato.

-Andrea Petagna ha già fornito quattro assist in 17 gare di questa Serie A: tanti quanti l’attaccante dei brianzoli ne aveva serviti nelle due stagioni precedenti col Napoli in 50 partite.

-Andrea Petagna ha preso parte a quattro gol (una rete, tre assist) nelle ultime cinque partite di Serie A: tanti quanti nelle precedenti 18 del massimo torneo.

-Nessuna squadra ha segnato più gol del Monza con giocatori italiani: otto, al pari dell’Empoli.

-Stefano Sensi è tornato a giocare una partita da titolare in Serie A a distanza di 98 giorni dall'ultima disputata lo scorso 6 novembre, contro il Verona.

-Marko Arnautovic non giocava dal 4 gennaio contro la Roma. L’attaccante del Bologna è entrato a gara in corso in Serie A per la prima volta dal gennaio 2022, contro il Verona.

-La formazione di partenza impiegata da Raffaele Palladino contro il Bologna è l'undici titolare più anziano (27 anni, 302 giorni) utilizzato dai brianzoli in questo campionato.