Serie A, Bologna-Lazio 0-0: un palo ferma i rossoblù e grazia Sarri

BOLOGNA-LAZIO 0-0

Al Dall'Ara le formazioni di Motta e Sarri si dividono la posta in palio. Palo di Ferguson per i rossoblù

Bologna-Lazio finisce 0-0 nella 26a giornata di Serie A. Al Dall'Ara le formazioni di Thiago Motta e di Maurizio Sarri si sono annullate in una sfida avara di occasioni da gol. La più eclatante è capitata ai rossoblù con Ferguson che al 28' ha colpito un palo da pochi passi. Per la Lazio, reduce da tre vittorie di fila in campionato e dall'impegno europeo, occasione mancata per salire al secondo posto alle spalle del Napoli.

LA PARTITA

I novanta minuti del Dall'Ara non sono stati indimenticabili, anzi. Bologna e Lazio, per motivi diversi, non sono andati oltre lo 0-0 e la sensazione è che alla fine ad entrambe andasse bene così. La Lazio, affaticata fisicamente e mentalmente dall'impegno europeo, ha confermato le difficoltà di gestione del doppio percorso, mentre il Bologna non ha saputo capitalizzare le (poche) occasioni da gol che si è creata, mancando nuovamente di incisività negli ultimi metri. Con questo punto la Lazio non ha sorpassato l'Inter al secondo posto, mentre il Bologna non ha alimentato i sogni europei avvicinando solo di un piccolo passo il settimo posto dell'Atalanta.

La contesa è stata bloccata in mezzo al campo, specialmente nel secondo tempo dove l'unica occasione degna di nota è arrivata all'82' con un destro dal limite a fil di palo di Barrow, arrivata però dopo un pasticcio nel palleggio dei difensori della Lazio. Le cartucce migliori, infatti, sia Motta che Sarri le hanno spese nel primo tempo quando la partita, pur sempre a ritmo basso, sembrava poter regalare qualche spunto in più. Dopo due potenziali occasioni per Barrow, schierato centrale d'attacco con Arnautovic in panchina e Orsolini infortunato, la Lazio ha risposto con un diagonale a lato di Pedro. Al 28' su assist di Kyriakoupolos è arrivato il palo di Ferguson a pochi passi da Provedel, una occasione divorata più che un episodio sfortunato e dopo una conclusione deviata in angolo di Provedel su Barrow, la Lazio ha sfiorato il vantaggio nel finale di primo tempo con una doppia parata di Skorupski prima su Luis Alberto e poi su Felipe Anderson.

Una fiammata, anzi una fiammella quella biancoceleste che si è spenta velocemente nella ripresa del Dall'Ara per un pareggio che accontenta tutti senza però far veramente comodo a nessuno.

Cambiaso 6,5 - Ormai è un punto fermo della difesa a quattro di Motta e contro la Lazio dimostra il perché. Partita di personalità tecnica e tattica, senza strafare ma senza concedere un singolo metro agli avversari.

Ferguson 5,5 - Il palo gli nega il gol nel primo tempo, ma è più un errore davanti alla porta che semplice sfortuna. Per il resto solita buona partita di sostanza sulla trequarti, ma con poca qualità nell'ultima scelta.

Pedro 6 - Tecnicamente il più pulito e potenzialmente il più pericoloso della Lazio con le sue sterzate al limite. Un diagonale a lato e tantissimo movimento senza trovare la conclusione vincente.

Zaccagni 5 - Il periodo migliore di forma è un ricordo, anche contro il Bologna pasticcia molto nelle scelte nella zona calda del campo. Nel secondo tempo va in riserva perdendo rapidamente lucidità.

IL TABELLINO

BOLOGNA-LAZIO 0-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6, Soumaoro 6,5, Lucumì 6, Cambiaso 6,5; Moro 6 (17' st Pyythia 6), Schouten 6 (17' st Medel 6); Aebischer 5,5 (35' st Soriano sv), Ferguson 5,5, Kyriakopoulos 6 (12' st Zirkzee 5,5); Barrow 6,5. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Arnautovic, Sansone. All.: Motta 6.

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Casale 6,5, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 6, Vecino 5,5, Luis Alberto 5,5 (18' st Basic 6); Pedro 6 (35' st Cancellieri sv), F. Anderson 5,5, Zaccagni 5. A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Patric, Radu, Gila, Antonio, Romero, Cataldi, Bertini, Fares. All.: Sarri 5,5.

Arbitro: Maresca

Marcatori: -

Ammoniti: Moro, Ferguson (B); Hysaj, Vecino, Zaccagni (L)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

La Lazio ha toccato quota 15 clean sheet in questa stagione in Serie A: soltanto il Barcellona (18) ha fatto meglio nei top 5 campionati europei.

La Lazio ha registrato quest’anno nove clean sheet esterni in Serie A, nuovo record per i biancocelesti in una singola stagione della competizione.

Sergej Milinkovic-Savic ha terminato una partita di Serie A senza effettuare alcuna conclusione dopo 14 match di fila con almeno un tiro all’attivo nella competizione.

Musa Barrow ha effettuato otto conclusioni nella gara contro la Lazio, tante quante quelle totalizzate complessivamente nelle precedenti nove partite disputate in Serie A – Soltanto in un’altra occasione l’attaccante del Bologna aveva registrato più tiri in carriera contro un singolo avversario nella competizione (10 vs Lecce il 26 luglio 2020).

Dopo sei partite senza registrare alcun segno “X” Bologna e Lazio hanno terminato in parità uno scontro diretto in Serie A: l’ultimo pareggio tra le due squadre nella competizione era un 2-2 dell’ottobre 2019, mentre l’ultimo 0-0 risaliva al gennaio 2014.

Il Bologna ha colpito 11 pali in questa stagione in Serie A, meno solo di Napoli e Roma (13 ciascuna) nella competizione.

Il Bologna ha effettuato nove tiri nel corso del primo tempo contro la Lazio: i felsinei avevano registrato più conclusioni in una prima frazione di gioco in questa stagione in Serie A soltanto il 27 gennaio scorso contro lo Spezia (11).

Andrea Cambiaso è il giocatore che ha toccato più palloni nel match contro la Lazio (102): per l’esterno si tratta della partita con più tocchi effettuati all’attivo in carriera in Serie A.