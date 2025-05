Inchiesta curve, per Calabria multa da 30mila euro con diffida dal Tribunale Federale Nazionale

Per Calabria, quindi, un'ammenda salata ma il sospiro di sollievo per la squalifica evitata. Tra le possibili punizioni, infatti, c'era la possibilità di fermare il giocatore nella stagione 2025/2026, un po' come successo agli interisti precedentemente citati che col patteggiamento erano stati squalificati per una giornata in campionato (scontate entrambe contro il Verona).