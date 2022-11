Serie A, Inter-Bologna 6-1: Inzaghi riprende subito la corsa

INTER-BOLOGNA 6-1

I rossoblù si illudono con il fortunoso gol di Lykogiannis, ma vengono travolti dalle reti di Dzeko, Dimarco (doppietta), Lautaro, Calhanoglu (rigore) e Gosens

L'Inter annienta 6-1 il Bologna nella sfida valida per la 14esima giornata di Serie A e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, agganciando l'Atalanta. Il rocambolesco gol di Lykogiannis (22') spaventa i nerazzurri, che però la ribaltano già nel primo tempo con le reti di Dzeko (26'), Dimarco (36') e Lautaro (42'). Nella ripresa c'è spazio per la doppietta del terzino azzurro (48'), per il rigore trasformato da Calhanoglu (59') e per la zampata di Gosens (76'), che rendono pesantissimo il passivo per i ragazzi di Motta.

Inter-Bologna, le immagini del match











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Non si è fatta attendere la reazione al ko nel derby d'Italia. L'Inter supera con facilità il Bologna e riprende la corsa dopo il tonfo dello Stadium, riuscendo ad approfittare al meglio dei passi falsi di Roma, Atalanta e Milan e tornando ad assaporare la zona Champions, in attesa di Verona-Juventus. Tutto facile a San Siro per i nerazzurri, che dopo un mezzo spavento iniziale passeggiano sul Bologna mettendo in mostra tutto il loro orgoglio e le loro qualità. Altra figuraccia per gli emiliani, altro punteggio tennistico incassato dopo quello della passata stagione (anche all'epoca fu 6-1). Un crollo che fa rumore dopo tre vittorie consecutive.

Contrariamente ai rumor della vigilia Inzaghi non rinuncia alla coppia Dzeko-Lautaro (Correa rimarrà in panchina 90') mentre Motta si affida al tridente "pesante" Orsolini-Arnautovic-Barrow. La prima grande occasione è proprio per il gambiano dopo una leggerezza difensiva di Bastoni, ma il suo sinistro sibila a fil di palo e si spegne sul fondo. L'Inter prova a fare la partita, ma la manovra è un po' frenetica e i rossoblù vanno ancora vicinissimi al vantaggio al 9': la conclusione di Arnautovic si ferma però tra le gambe di Onana prima di varcare la linea di porta. La prima chance per l'Inter arriva da un bello scambio Lautaro-Dzeko, ma Lucumi è bravo a murare in corner il destro a botta sicura del bosniaco. Il match è piuttosto vivace e al 22' arriva l'episodio che lo sblocca: l'Inter pasticcia un po' in uscita, il pallone arriva a Orsolini che calcia senza pensare, la sfera finisce sul fondoschiena di Lykogiannis e rotola in porta spiazzando un incolpevole Onana. La squadra di Inzaghi reagisce subito e trova il pari dopo 4' con un capolavoro di Dzeko, che raccoglie un cross deviato di Dumfries e gira al volo nell'angolino alla destra di Skorupski. Al 36' ci pensa poi Dimarco a ribaltare l'incontro: punizione dal limite potente, bassa e angolata, che schizza davanti al portiere polacco e si insacca alle sue spalle. Poco prima dell'intervallo c'è spazio anche per il 3-1, siglato da Lautaro con una zuccata perfetta sul primo palo dal corner di Calhanoglu.

Nella ripresa lo spartito resta lo stesso e dopo 2' l'Inter va a un passo dal poker, con Dzeko che colpisce di testa da due passi sul bel cross di Dumfries, ma centra in pieno la traversa. Un giro d'orologio e il gol arriva: affondo e sterzata di Dimarco, che manda al bar Sosa (subentrato a un nervoso Medel) e con un gran sinistro a giro trova la prima doppietta della sua carriera. Gli emiliani abbozzano un tentativo di reazione spaventando Onana un paio di volte con Ferguson e Arnautovic, ma al 59' arriva la mazzata definitiva: fallo di mano in area di Sosa rilevato dal Var e rigore per i padroni di casa, trasformato da Calhanoglu. Nel finale c'è spazio anche per la sesta rete, siglata da Gosens su invito di Dzeko, e persino per un palo colpito da Asllani, con gli ospiti già con la testa al derby di sabato contro il Sassuolo.

LE PAGELLE

Dzeko 7,5 - Si inventa un gol straordinario 4 minuti dopo che la squadra aveva incassato lo 0-1, rimettendo subito sui giusti binari una partita che rischiava di diventare insidiosa. Nella ripresa colpisce una traversa e serve a Gosens l'assist per la rete che chiude il set.

Skriniar 7 - L'Inter prende qualche spavento di troppo a inizio partita, ma poi lui sale in cattedra e annulla qualsiasi tentativo di far male da parte del Bologna.

Dimarco 8 - È il grande protagonista della serata: punizione perfetta nel primo tempo, lampo di classe nel secondo. Due gol splendidi che gli valgono la prima doppietta in carriera.

Arnautovic 5 - Va vicinissimo al gol dopo pochi minuti, poi sparisce dalla partita, si innervosisce ed è anche distratto sul corner che porta al gol del 3-1 targato Lautaro.

Sosa 4,5 - Entra al posto dell'ammonito Lucumi e nel giro di un quarto d'ora si fa beffare da Dimarco sul 4-1 e regala a Calhanoglu il rigore del 5-1 con un ingenuo fallo di mano. Serata da dimenticare il prima possibile.

Ferguson 5,5 - In una serata da incubo per tutta la squadra è uno dei pochi a far vedere qualche inserimento interessante, confermando quanto di buono fatto vedere nelle partite precedenti.

IL TABELLINO

Inter-Bologna 6-1

Inter (3-5-2): Onana 6; Skriniar 7, Acerbi 6,5, Bastoni 6,5; Dumfries 6,5 (16' st Bellanova 6), Barella 6 (29' st Gagliardini 6), Calhanoglu 6,5 (29' st Asllani 6), Mkhitaryan 6,5, Dimarco 8 (16' st Gosens 6,5); Dzeko 7,5, Martinez 7 (16' st Brozovic 6,5).

Allenatore: Inzaghi 7

Bologna (4-3-3): Skorupski 5; Posch 5, Soumaoro 4,5, Lucumi 5,5 (1' st Sosa 4,5), Lykogiannis 5; Ferguson 5,5 (16' st Soriano 5,5), Medel 4,5 (1' st Moro 5), Schouten 5; Orsolini 5,5, Arnautovic 5 (16' st Zirkzee 5,5), Barrow 5 (29' st Vignato 5,5).

Allenatore: Motta 4

Arbitro: Colombo

Marcatori: 22' Lykogiannis (B), 26' Dzeko (I), 36' e 3' st Dimarco (I), 42' Martinez (I), 14' st rig. Calhanoglu (I), 31' st Gosens (I)

Ammoniti: Arnautovic (B), Lucumi (B), Medel (B), Martinez (I), Orsolini (B), Sosa (B)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Il Bologna ha subito più di quattro reti in Serie A per la prima volta dal 18 settembre 2021, contro l’Inter (1-6); dall’altra parte, i nerazzurri hanno realizzato almeno sei gol in un incontro di campionato per la prima volta dal 18 settembre 2021, sempre contro i rossoblù.

• L’Inter ha eguagliato la sua serie più lunga di partite consecutive in Serie A senza pareggi: 23, come tra febbraio 1940 e gennaio 1941.

• Edin Dzeko (36 anni, 237 giorni) è diventato il secondo giocatore più anziano a trovare il gol in Serie A con la maglia dell'Inter, dietro solo a Sinisa Mihajlovic (37 anni, 47 giorni) - sorpassato Giuseppe Meazza (36 anni, 233 giorni).

• Edin Dzeko ha realizzato otto gol contro il Bologna in Serie A, contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (otto centri anche contro il Sassuolo).

• Federico Dimarco è il secondo difensore dell’Inter che ha realizzato una doppietta in Serie A dall’inizio dello scorso decennio, dopo Achraf Hakimi, il 5 dicembre 2020, sempre contro il Bologna.

• Federico Dimarco ha segnato due reti su punizione diretta in Serie A (su cinque marcature in nerazzurro in campionato), dall’inizio della scorsa stagione solo Cristiano Biraghi (tre) ne ha realizzate di più nella competizione tra i difensori.

• Hakan Çalhanoglu ha segnato e servito un assist nello stesso incontro di Serie A per la quinta volta con la maglia dell'Inter: dal suo esordio in nerazzurro la scorsa stagione nessun giocatore ha fatto meglio (cinque volte anche per Luis Muriel).

• Hakan Çalhanoglu è il giocatore che ha servito più assist in casa in Serie A da inizio aprile (otto).

• Charalampos Lykogiannis ha segnato due dei suoi sei gol in Serie A contro l'Inter, proprio i due più recenti.

• Il Bologna ha trovato il gol in sei partite consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre 2021 (sette in quell'occasione).

• 100ª partita per Musa Barrow in Serie A con il Bologna: dal suo esordio in rossoblù nel 2020 è il giocatore di questa squadra con più gol segnati (25) e più assist serviti (17) in campionato.