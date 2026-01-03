Bologna, Italiano: "Ci siamo un po' inceppati ma ci sbloccheremo, l'Inter avrà il dente avvelenato"

"Affronteremo l'Inter che ha il dente avvelenato per la gara in Supercoppa, noi arriviamo da un momento non proprio positivo ma dovremo cercare di ottenere il massimo dal punto di vista della prestazione". Il Bologna di Vincenzo Italiano ritrova i nerazzurri domenica sera a San Siro dopo la vittoria nella semifinale di Riad. "Già l'essere dentro a tutte le competizioni e poterci giocare tutto è un grande merito - ha proseguito il tecnico rossoblù - In campionato abbiamo perso un po' di terreno dal gruppetto davanti, ma in Coppa Italia e Europa League siamo ancora in gioco. Un periodo di alti e bassi può capitare con tutte queste partite, ma la squadra è viva e le prestazioni ci sono. Dobbiamo solo mettere a posto qualche errore in difesa ed essere più concreti davanti. Dobbiamo farlo anche per regalare gioie ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo per il 2026".



"Ci sono squadre che lottano per altri obiettivi e hanno le chance di recuperare energie. Figuriamoci noi che siamo in una zona di classifica bella, le altre vanno talmente forti che appena si sbaglia qualcosina aumenta il gap. Sapevamo che giocare ogni tre giorni sarebbe stato complicato e molto diverso rispetto ad avere 4 o 5 giorni a disposizione. Normale - ha detto Italiano - che si passi in mezzo a picchi di lucidità e intensità a momenti in cui le cose riescono meno bene. Nel pareggio con il Sassuolo la prestazione c'è stata: ho visto qualità, intensità e se continueremo a giocare così i risultati arriveranno. Nuovo assetto offensivo per sbloccare la squadra? Ero molto preoccupato a inizio anno, ad esempio dopo la gara con il Milan in cui non abbiamo tirato in porta. Poi da lì la produzione è cambiata. Ci sono momenti nel campionato in cui appena gli attaccanti toccano palla fanno gol e altri in cui non realizzano nemmeno con dieci occasioni. Nel momento in cui ci sarà la necessità aggiungeremo tutto il materiale offensivo a disposizione, ma in questo momento non sono preoccupato. Ci siamo un po' inceppati ma ci sbloccheremo". Sul mercato: "Sono convinto che se si potrà aggiungere qualità alla squadra non ci tireremo indietro. Siamo vigili su tutto. Sono tranquillo che se ci saranno chance la società interverrà".