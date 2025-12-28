Serie A, Bologna-Sassuolo 1-1: Fabbian illude, Muharemovic ferma Italiano

© ge
© ge
La rete a inizio ripresa non basta, il colpo di testa del bosniaco regala un punto a Grossodi Redazione
© ge
© ge
Finisce 1-1 il Derby emiliano della diciassettesima giornata di Serie A: parità dunque al Dall'Ara tra Bologna e Sassuolo, che si prendono un punto a testa nell'ultima partita del 2025. Succede tutto nella ripresa: rossoblù avanti al 47' con il gol di Fabbian, ma il colpo di testa al 63' di Muharemovic (complice un'uscita a vuoto di Ravaglia su calcio d'angolo) evita il ko a Grosso e beffa Italiano, ora a 26 punti e più lontano dalla Champions.
LA PARTITA
Un 2025 che resterà nella storia del Bologna si chiude in modo un po' amaro per i rossoblù che, dopo il ko in finale di Supercoppa, perdono due punti in campionato, complice l'1-1 del Dall'Ara con il Sassuolo: è il quarto turno senza vittorie in questa Serie A. I neroverdi giocano una grande partita e ai punti meritano pure il vantaggio nel primo tempo, anche se finisce 0-0: Ravaglia salva per ben due volte su Pinamonti, mentre tra i padroni di casa il più in forma è Zortea che conclude alto. Alla mezz'ora di gioco, Idzes è decisivo sulla linea per evitare l'1-0 dei padroni di casa, mentre prima dell'intervallo c'è da registrare pure il palo esterno centrato da Volpato.
Il risultato si sblocca allora a inizio ripresa: Zortea sfonda ancora una volta sulla destra e mette dentro per Fabbian, lasciato solo libero d'inserirsi e firmare l'1-0. Succede però che uno dei protagonisti del primo tempo stecca nel secondo: Ravaglia esce malissimo sul corner battuto da Laurienté e di testa ne approfitta Muharemovic, che fa 1-1. Dopo il pari, Italiano cambia l'attacco: dentro Castro, Immobile e Dominguez per Dallinga, Fabbian e Orsolini. Negli ultimi minuti, però, il risultato non cambia. Il Bologna, nonostante la partita da recuperare, si allontana dall'Europa che conta. Nelle ultime cinque partite, tra Serie A e Supercoppa, ha raccolto solo due punti e perso la finale col Napoli. Eppure, il 2025 resterà per sempre nella memoria dei tifosi rossoblù. Buon punto per Grosso, che supera la Cremonese e aggancia l'Udinese a 22 punti.
LE PAGELLE
Ravaglia 5,5 - Salva due volte su Pinamonti, ma è pure responsabile del gol dell'1-1.
Zortea 7 - Protagonista del primo tempo e autore dell'assist per il momentaneo 1-0.
Volpato 6 - Gioca un ottimo match e solo il palo gli nega il gol.
Muharemovic 7 - Si conferma una delle sorprese di fine 2025 con la rete che vale un punto prezioso.
IL TABELLINO
BOLOGNA-SASSUOLO 1-1
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5,5; Zortea 7 (43' st Holm sv), Lucumì 6, Vitik 5,5, Miranda 6; Moro 6, Pobega 5,5; Orsolini 5,5 (26' st Dominguez 6), Fabbian 7 (25' st Immobile 6), Rowe 5,5 (39' st Odgaard sv), Dallinga 5,5 (25' st Castro 6). A disp.: Messina, Franceschelli, Freuler, Tomasevic, Casale, Ferguson, Lykogiannis, De Silvestri, I. Sulemana. All.: Italiano 5,5
Sassuolo (4-3-3): Muric 6,5; Walukiewicz 5,5, Idzes 6,5, Muharemovic 7, Candé 6 (14' st Doig); Thorstvedt 6, Matic 6,5, Koné 6; Volpato 6 (26' st Fadera 5), Pinamonti 5,5, Laurienté 6,5 (44' st Cheddira sv). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Skjellerup, Moro, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Pierini. All.: Grosso 6
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 2' st Fabbian (B), 18' st Muharemovic (S)
Ammoniti: Candé (S), Ravaglia (B), Laurienté (S), Dominguez (B), Fadera (S)
LE STATISTICHE
Per la prima volta in questo campionato, il Bologna è rimasto quattro gare di fila senza vincere (2N, 2P). Era invece da ottobre 2024 che la squadra di Italiano non rimaneva tre gare di fila in casa senza vincere (1N, 2P).
Il Sassuolo ha pareggiato due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2022 (con Dionisi in panchina).
Solo l'Inter (40) ha segnato più gol del Bologna (34) in gare casalinghe in Serie A nell'anno solare 2025.
Il Bologna è, alla pari del Milan, una delle due squadre che ha segnato più reti in questo campionato nel quarto d’ora successivo all’intervallo (sette entrambe).
Era dal 16 marzo 2025 contro la Lazio che Giovanni Fabbian non andava a segno in un match di Serie A (16 presenze di fila in campionato senza reti prima di oggi).
Otto dei nove gol realizzati da Giovanni Fabbian in Serie A sono arrivati al Dall’Ara, inclusi tutti gli ultimi quattro.
Era dal 18 maggio, assist contro il Venezia con la maglia del Cagliari, che Nadir Zortea non partecipava attivamente a un gol in Serie A.
Solamente Jacobo Ramon è più giovane di Tarik Muharemovic tra i difensori centrali con almeno due gol segnati in questa Serie A.
Il Sassuolo è una delle due sole squadre, insieme all’Inter (Lautaro e Bonny), che vanta almeno due attaccanti con tre gol segnati e tre assist vincenti in questo campionato (Berardi e Laurientè).
Armand Laurienté ha raggiunto oggi 150 presenze nei cinque maggiori campionati europei (82 con il Sassuolo).