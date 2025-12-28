Serie A, Bologna-Sassuolo 1-1: Fabbian illude, Muharemovic ferma Italiano

Il risultato si sblocca allora a inizio ripresa: Zortea sfonda ancora una volta sulla destra e mette dentro per Fabbian, lasciato solo libero d'inserirsi e firmare l'1-0. Succede però che uno dei protagonisti del primo tempo stecca nel secondo: Ravaglia esce malissimo sul corner battuto da Laurienté e di testa ne approfitta Muharemovic, che fa 1-1. Dopo il pari, Italiano cambia l'attacco: dentro Castro, Immobile e Dominguez per Dallinga, Fabbian e Orsolini. Negli ultimi minuti, però, il risultato non cambia. Il Bologna, nonostante la partita da recuperare, si allontana dall'Europa che conta. Nelle ultime cinque partite, tra Serie A e Supercoppa, ha raccolto solo due punti e perso la finale col Napoli. Eppure, il 2025 resterà per sempre nella memoria dei tifosi rossoblù. Buon punto per Grosso, che supera la Cremonese e aggancia l'Udinese a 22 punti.