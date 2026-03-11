Serie A, gli arbitri della 29esima giornata: Guida per Lazio-Milan, tutte le designazioni
Sarà Marco Guida a dirigere Lazio-Milan, match di cartello della 29esima giornata di Serie A. Al Var ci sarà Chiffi assistito da Maggioni. Il designatore Rocchi ha invece scelto l'esperto Manganiello per Inter-Atalanta con Gariglio davanti ai monitor in quel di Lissone. Mariani, che arbitrerà questa sera Real Madrid-Manchester City sarà protagonista invece al Bluenergy Stadium per Udinese-Juventus. Napoli-Lecce invece, sfida in programma sabato alle 18, sarà diretta da Abisso con Nasca al Var. Doveri, in azione domenica scorsa nel derby di Milano, arbitrerà il big-match di Serie B tra Monza e Palermo mentre è stato riabilitato La Penna, impegnato a Pisa.
Queste le designazioni complete: Torino-Parma (13/03, ore 20.45) Maresca; Inter-Atalanta (14/03, ore 15) Manganiello; Napoli-Lecce (14/03, ore 18) Abisso; Udinese-Juventus (14/03, ore 20.45) Mariani; Verona-Genoa (ore 12.30) Marchetti; Pisa-Cagliari (ore 15) La Penna; Sassuolo-Bologna (ore 15) Bonacina; Como-Roma (ore 18) Massa; Lazio-Milan (ore 20.45) Guida; Cremonese-Fiorentina (16/03, ore 20.45) Di Bello.