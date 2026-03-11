Fiorentina, Vanoli: "Testa solo al Rakow. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona"

Vigilia di Conference League per la Fiorentina, che giovedì sera al Franchi ospita i polacchi del Rakow nell'andata degli ottavi. "Per noi è un match importante e dobbiamo essere concentrati su quello - ha detto il tecnico viola Paolo Vanoli - Vogliamo andare avanti il più possibile in questo torneo, affrontiamo una squadra che ha fatto benissimo nel girone, che ha preso solo due gol in Conference e non ha mai perso. A Cremona penseremo dopo la sfida di domani". Sulla formazione: "Sicuramente gioca Parisi, che è fresco, ma tutti sono potenziali titolari. In attacco Piccoli è un giocatore importante così come Gudmundsson. Parisi è l'esempio di chi deve giocare. L'importante è che quando faccio una cosa sia per il meglio della squadra". Su Kean: "Valutiamo giorno per giorno, l'obiettivo è averlo a disposizione a Cremona".