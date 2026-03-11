L'Iran ha deciso di disertare i prossimi Mondiali: "Non ci sono le condizioni per colpa della guerra"

11 Mar 2026 - 13:25

L'Iran potrebbe rinunciare alla partecipazione ai Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il ministro iraniano dello Sport Ahmad Donjamali ha infatti escluso la presenza della nazionale al torneo in un'intervista televisiva, nonostante l'invito arrivato dal presidente statunitense Donald Trump. Lo riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza abbiamo le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo", ha dichiarato Donjamali. In precedenza il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva riferito che Trump aveva assicurato la possibilità per la nazionale iraniana di partecipare al torneo nonostante il conflitto in Medio Oriente.

"Durante i colloqui il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a prendere parte al torneo negli Stati Uniti", ha detto Infantino, sottolineando che "un evento come la Coppa del Mondo serve più che mai a unire le persone". Il ministro iraniano ha tuttavia sostenuto che la situazione politica e militare rende impossibile la partecipazione. "A causa delle azioni ostili contro l'Iran ci sono state imposte due guerre negli ultimi otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi", ha affermato. Posizioni simili erano state espresse anche dal presidente della federazione calcistica iraniana Mehdi Taj, che aveva evocato la possibilità di non inviare la nazionale negli Stati Uniti qualora il torneo assumesse una dimensione politica. Non è chiaro se le dichiarazioni del ministro rappresentino una decisione definitiva. L'Iran si era qualificato tra le prime squadre per il Mondiale 2026, ottenendo il pass nel marzo dello scorso anno. Il torneo inizierà l'11 giugno, con tutte le partite del girone della nazionale iraniana previste negli Stati Uniti.

Ultimi video

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

02:05
DICH PALLADINO POST ATA-BAY 10/3 DICH

Palladino: "Dispiace ma affrontavamo la squadra più forte al mondo"

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:25
L'Iran ha deciso di disertare i prossimi Mondiali: "Non ci sono le condizioni per colpa della guerra"
12:46
Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo
12:42
Serie B, arbitri 30.a giornata: Sampdoria-Venezia a Feliciani
12:41
Serie A, gli arbitri della 29esima giornata: Guida per Lazio-Milan, tutte le designazioni
12:22
Fiorentina, Vanoli: "Testa solo al Rakow. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona"