Serie B, arbitri 30.a giornata: Sampdoria-Venezia a Feliciani
L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 30/a giornata del campionato di Serie B, in programma tra sabato 14 e domenica 15: Modena-Spezia (13/03, ore 20.30) Turrini; Bari-Reggiana Pairetto; Cesena-Frosinone Massimi; Empoli-Mantova Marcenaro; Juve Stabia-Carrarese Tremolada; Padova-Catanzaro Ferrieri Caputi; Monza-Palermo (ore 17.15) Doveri; Sampdoria-Venezia (ore 19.30) Feliciani; Entella-Avellino (15/03, ore 15) Perri; Sudtirol-Pescara (15/03, ore 17.15) Allegretta.