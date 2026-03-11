Serie B, arbitri 30.a giornata: Sampdoria-Venezia a Feliciani

11 Mar 2026 - 12:42

L'Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 30/a giornata del campionato di Serie B, in programma tra sabato 14 e domenica 15: Modena-Spezia (13/03, ore 20.30) Turrini; Bari-Reggiana Pairetto; Cesena-Frosinone Massimi; Empoli-Mantova Marcenaro; Juve Stabia-Carrarese Tremolada; Padova-Catanzaro Ferrieri Caputi; Monza-Palermo (ore 17.15) Doveri; Sampdoria-Venezia (ore 19.30) Feliciani; Entella-Avellino (15/03, ore 15) Perri; Sudtirol-Pescara (15/03, ore 17.15) Allegretta.

L'Iran ha deciso di disertare i prossimi Mondiali: "Non ci sono le condizioni per colpa della guerra"
Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo
Serie B, arbitri 30.a giornata: Sampdoria-Venezia a Feliciani
Serie A, gli arbitri della 29esima giornata: Guida per Lazio-Milan, tutte le designazioni
Fiorentina, Vanoli: "Testa solo al Rakow. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona"