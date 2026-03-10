Mercato Juventus, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio
Luciano Spalletti disegna la Juventus del futuro: ecco l'analisi di Mino Taveri sui giocatori che potrebbero rimanere e su quelli destinati all'addio. Due punti fermi e tanti interrogativi per i bianconeri.
Dopo l'ondata di rinnovi, e dunque di conferme, la Juventus deve anche pensare a chi vendere nel prossimo mercato. Si ripartirà ovviamente da Luciano Spalletti, presto arriverà l'annuncio del rinnovo fino al 2028, e molto dipenderà dall'eventuale qualificazione in Champions League ma qualche indicazione sembra già chiara.
Tra i profili in uscita Di Gregorio e Cabal, così come Kostic e Milik. Qualche dubbio in più su Zhegrova e Openda, il quale è costato molto e quindi rischia una minusvalenza. Punto interrogativo Vlahovic: si lavora al rinnovo, ma deve essere a cifre più basse.
Ultime settimane di stagione decisive, invece, per Perin, Gatti, Kelly, Adzic, Koopmeiners e Boga: qualcuno resterà, qualcuno no.