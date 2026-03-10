Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato
Sul finire dell'ennesima stagione da fuoriclasse assoluto, la su prima al Milan, Luka Modric riflette sul futuro: ecco le opzioni per l'ex Real Madrid, di fronte a un vero e proprio bivio.
Luka Modric è in scadenza di contratto: il 30 giugno l'accordo da 3,5 milioni l'anno col Milan terminerà e il centrocampista croato sta valutando tutte le opzioni. Sul suo tavolo ci sono proposte come allenatore e dirigente e, in vista di una prossima stagione impegnativa con anche la Champions League, potrebbe anche pensare di ritirarsi in rossonero. Dal canto suo il Milan sarebbe pronto a rinnovare per un'altra stagione: sono giorni e settimane decisive per il futuro del Pallone d'Oro.