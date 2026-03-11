Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo

Tegola sul Pescara impegnato nella difficile lotta salvezza per mantenere la B. Dopo lo scoppio del petardo a Frosinone nei pressi del settore ospiti che aveva stordito un componente dello staff biancazzurro, è arrivata la decisione temuta. Stop alle trasferte per i supporter biancazzurri. Il Pescara di Giorgio Gorgone giocherà senza tifosi le gare lontane dall'Adriatico, in trasferta fino al termine della stagione. Insigne e compagni non potranno avere i propri sostenitori nelle gare esterne che si svolgeranno a Bolzano contro il Sud Tirol, domenica prossima alle ore 17.15 e poi successivamente a Empoli, Reggio Emilia, Carrara e Padova.