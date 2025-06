Cantù, Allievi: "Serie A? Obiettivo per cui ci siamo impegnati"

Le pagine de La Provincia ospitano le parole di Roberto Allievi, presidente della neopromossa Acqua San Bernardo Cantù, tornata in Serie A dopo 4 anni e al 5° anno della sua presidenza: "Io sono solo una parte di questa avventura. C'è il lavoro vincente della parte sportiva, e sono innegabili. Poi quello della nostra sezione economica/finanziaria. E di chi c'è stato sempre vicino, grandi e piccoli investitori. Abbiamo una grande famiglia di sostenitori e amici. Penso a Sandro (Santoro, GM) e Nicola (Brienza, coach), soprattutto, per il grande lavoro di allestimento prima e di gestione poi della squadra. Ma non sono gli unici. Vale per lo staff tecnico che ha affiancato il nostro coach, per quello atletico di Sam Bianchi e quello medico, che hanno dovuto affrontare una stagione difficilissima, ma che insieme ci hanno portato nelle condizioni ideali quando davvero contava esserlo. La direzione sportiva nella sua completezza è stata all'altezza dell'incarico. La proprietà, innanzitutto, che si è sobbarcata l'onere di un roster impegnativo dal punto di vista economico, gli uffici e tutti i collaboratori, che sono stati parte integrante del cammino. E poi la squadra. Tutta. Ci ha dato una grande soddisfazione. I giocatori mi hanno stupito per come sono stati uniti, per quanto hanno voluto fare gruppo. Questa è stata la caratteristica vincente, il nostro segreto. La Serie A? Era l'obiettivo per cui c'eravamo impegnati, io e i miei amici soci. Per 4 anni siamo stati vicini al traguardo, stavolta l'abbiamo raggiunto. Grazie a sforzi economici notevoli e a una squadra all'altezza della situazione. Una scelta che alla fine ha pagato, facendoci coronare il sogno”.