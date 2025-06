Venezia, dopo Kabengele anche Ennis verso Dubai?

Le prime ufficialità arrivano invece dall'ultima arrivata in Serie A (in attesa che Cantù o Rimini conquistino l'ultimo posto per la prossima LBA: i lombardi sono avanti 2-0 nella serie, col match point nella gara-3 casalinga di domani sera): l'Apu Udine, oltre alle conferme di coach Vertemati e capitan Alibegovic, ha attinto a piene mani dal meglio che l'A2 ha offerto nel corso dell'ultima stagione. In Friuli sarà la terza esperienza nel massimo campionato (Trieste 2022/23 e Varese 2023/24 le precedenti) per Skylar Spencer, 31enne lungo californiano, secondo miglior rimbalzista della regular season di LNP con Rieti; sarà invece la prima occasione di vedere in LBA Andrea Calzavara, guardia 24enne, miglior giocatore dell'ultima annata della New Basket Brindisi.