Sassari, DS Sartori: "Vincini e Thomas certezze della Dinamo"

Reduce dall'esperienza pluriennale a Venezia, il dirigente è approdato in Sardegna negli ultimi giorni ed è stato ufficialmente presentato alla stampa. Questo il resoconto delle sue dichiarazioni, presente sul sito ufficiale della Dinamo: "Ringrazio la società per la fiducia. Appena ho saputo dell’opportunità, mi sono attivato per capire se potevo essere il profilo giusto. Il feeling è nato subito e in breve tempo abbiamo trovato un accordo, condividendo progettualità e visione. È stato un percorso molto naturale. Lasciare Venezia è stata una scelta importante, ma sentivo il bisogno di uscire dalla mia comfort zone. Sassari rappresenta una realtà molto simile a quella da cui provengo: si è vinto tanto, si è lavorato bene su maschile, femminile e giovanili. Mi sono sentito da subito a mio agio.